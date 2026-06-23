Adidas The Yard llevó la emoción de los penales a otro nivel junto a Gabriel Maureira y Ryann Torrero

La emoción de un penal, uno de los momentos más intensos e impredecibles del fútbol, se tomó una nueva jornada de The Yard, el espacio mundialero de adidas ubicado en el primer piso del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y que desde el 22 de junio se ha convertido en un punto de encuentro para los fanáticos del deporte rey.

En esta ocasión, los protagonistas fueron los arqueros de Colo Colo Gabriel Maureira y Ryann Torrero, quienes llegaron hasta el recinto para participar de un entretenido Penalty Challenge junto a los visitantes del lugar. La dinámica reunió a 30 asistentes que tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia pocas veces vista: enfrentar a dos porteros profesionales y sentir la presión, la adrenalina y la emoción que caracterizan a una definición desde el punto penal.

23.06.2026 Adidas MUT Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Durante la actividad, los participantes compartieron con ambos jugadores, intercambiaron experiencias y demostraron sus habilidades frente al arco, generando una jornada marcada por la cercanía, el compañerismo y la pasión que despierta el fútbol en todas sus formas. El desafío se enmarca dentro de las múltiples actividades que adidas está desarrollando en The Yard, un espacio creado para celebrar la cultura futbolera durante el Mundial de la FIFA 2026, reuniendo a fanáticos, deportistas y creadores en torno a experiencias únicas inspiradas en el deporte más popular del planeta.

Con iniciativas como esta, adidas continúa acercando el fútbol a las personas, permitiéndoles vivir momentos que normalmente solo se observan desde la tribuna o la televisión, transformando a los hinchas en protagonistas de la experiencia. Para conocer más sobre The Yard y sus actividades, visita las redes sociales oficiales de adidas y su aplicación.