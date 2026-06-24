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    US$6.200 millones de deuda adicional: la disyuntiva de Hacienda entre presionar las tasas locales o exponer más al país a monedas extranjeras

    La Ley de Presupuestos 2026 autorizó la emisión de US$17.400 millones, de los cuales ya se han colocado US$9.200 millones. De aprobarse la deuda adicional por US$6.200 millones, el remanente total a emitir en lo que resta del año supera los US$14 mil millones.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    28/05/2026 - JORGE QUIROZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El Ministerio de Hacienda se deberá enfrentar a la disyuntiva entre seguir presionando al alza a las tasas locales, o incrementar las emisiones de deuda en dólares con el riesgo de seguir incrementando la exposición a monedas extranjeras.

    A fines de junio el Gobierno ingresó un proyecto de ley al Congreso para elevar el techo de endeudamiento en US$6.200 millones. Al momento del anuncio, Jorge Quiroz argumentó que “en el Informe de Finanzas Públicas mostramos que había una sobreestimación de ingreso y una subestimación de gasto, y por lo tanto teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB que excede el 1,5 que es con el que se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado. Esa diferencia, más el efecto del tipo de cambio, porque la autorización de deuda está en dólares y cuando el tipo de cambio cae son menos pesos, nos deja una necesidad de US$4.700 millones”.

    Para este año, Ley de Presupuestos autorizó la emisión de deuda por $16,4 billones, equivalente a US$17.400 millones. Al 18 de junio ya se habían emitido US$9.200 millones, por lo que el remanente a colocar llega a US$8.200 millones.

    Pero al sumar dicho remanente a los US$6.200 millones adicionales, el monto a colocar llega a US$14.400 millones.

    Según el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, al cierre del 2025 la deuda total del Estado alcanzaba los US$154.980 millones, de los cuales US$151.560 millones correspondía a bonos. De dicha cifra, US$102.009 millones provienen de deuda emitida en el país, y US$49.551 millones en el extranjero.

    Eso quiere decir que el 32,69% de los bonos se encontraba denominados en moneda extranjera. La cifra está por debajo del 34,93% que registró al cierre del 2024.

    El destino de colocación de la nueva deuda es algo que todos los agentes del mercado están siguiendo. El domingo en entrevista con El Mercurio, Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, fue consulta respecto de si la emisión de la deuda pública va en dirección reducir el déficit fiscal para llevarlos a niveles que permitan la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, ante lo cual respondió que “no sabemos si la deuda se emitirá en Chile o en el exterior. Los importante es ir disminuyendo el déficit, estabilizar la deuda e idealmente reducirla en el futuro”.

    Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, señala que “la emisión anunciada podría poner alguna presión sobre las tasas locales, aunque acotada. Se reconoce que hay demanda de parte de institucionales, en especial en plazos más cortos y medios. La colocación - suponiendo que se mantiene el mix habitual- sería entre 60 y 70% local”.

    A nivel globa, explica que, “si bien las tasas extensas han subido, por la debilidad fiscal de EEUU., los spreads se mantienen apretados, al tiempo que se reconoce un buen apetito de inversionistas”.

    Peso versus dólar

    Colocar la deuda en pesos o en dólares no da lo mismo. Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, señala que los inversionistas de renta fija soberana “tienen amplia capacidad de compra por deuda chilena, en parte, por los bajos spreads soberanos actuales”.

    Pero explica que, si bien el plan anual de deuda vigente por US$ 17,4 mil millones contempla el 30% en moneda extranjera, “creemos que se optaría por un porcentaje algo mayor para el financiamiento adicional (50%), para evitar una presión adicional sobre las tasas largas locales en Chile. Ello tendría el costo de interrumpir transitoriamente el proceso gradual por llevar la deuda pública a los ratios por moneda que se tenía previo a la pandemia (80% en moneda local), elemento que llamará la atención a clasificadoras de riesgo”.

    En esa línea Francisco de la Cerda, economista senior de LarrainVial Research, indica que “la meta de llegar a una estructura de deuda en el mediano plazo de 80% en moneda local y 20% en moneda extranjera parece haberse postergado indefinidamente”, acercándonos a una composición más cercana al 40-60 entre deuda externa y local. Dicha composición ”deja a la economía chilena más expuesta a shocks externos y a fluctuaciones cambiarias que, como hemos aprendido en episodios recientes, pueden tener también origen doméstico".

    Con todo, concentrar la deuda en los mercados internacionales estaría en el radar del Ejecutivo. En el marco de la discusión de la iniciativa, en la Comisión de Hacienda del Senado, Quiroz señaló este marte que “los mejores meses para deuda (en el extranjero) son julio y septiembre, así que por eso estamos apurados en aprobar el proyecto”.

    Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, sostiene que la composición de la deuda es un elemento relevante pues, de colocar en moneda local, “la presión alcista sobre las tasas en pesos y UF va a ser importante. Algo de eso ya se internalizó con el anuncio inicial, las tasas locales saltaron cerca de 10 puntos básicos cuando se conoció la noticia”.

    A la fecha Tesorería sólo ha emitido bonos soberanos en enero de este año. El 7 de dicho mes se colocaron papeles en dólares con vencimiento al 2031 por US$850 millones, un bono con vencimiento al 2032 por 1.500 millones de euros, y otro papel por el mismo monto, vinculado a la sostenibilidad, con vencimiento al 2036. En total fueron US$4.375 millones.

    Según de la Cerda, “considerando que el plan de emisión 2026 contemplaba destinar el 30% del total autorizado a emisiones en moneda extranjera (equivalente a US$ 5.220 millones), aún existe un margen de alrededor de US$ 1.000 millones por colocar en mercados internacionales dentro del techo original”.

    “Sin embargo, la capacidad de absorción del mercado local luce acotada” dice el economista, por lo que estima que el gobierno buscaría evitar presionar las tasas locales privilegiando la emisión en moneda extranjera, “especialmente considerando el impacto que un alza de tasas domésticas tendría sobre el costo de financiamiento del sector privado y el mercado hipotecario”. Con esto, dice de los US$ 6.200 millones adicionales solicitados, al menos US$ 4.000 millones serían colocados en mercados internacionales.

    Una eventual mayor emisión en el mercado local se produciría en un contexto donde las AFP han recortado su exposición a la renta fija chilena. Si para mayo del 2025 el 41,3% del total de los fondos de pensiones se encontraba en estos instrumentos, para mayo de este año la cifra llegaba al 34,9%

    Más sobre:EconomíaChileDeudaBonosTesoreríaDólaresTasasPesosUF

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