Muere madre de Didier Deschamps y Francia se queda sin DT para su duelo ante la Noruega de Erling Haaland

Tras las grandes actuaciones de Francia y su estrella, Kylian Mbappé, el técnico de los galos -Didier Deschamps- recibió una muy mala noticia: su madre murió en la jornada de este martes 23 de junio.

Por lo mismo, y tal como informó la federación del nombrado país, el campeón del mundo abandonará la concentración de los europeos y viajará de inmediato al Viejo Continente para participar de su despedida.

“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el grupo I. El seleccionador nacional ha tenido el dolor, esta mañana de martes, de enterarse del fallecimiento de su madre". aseguró la mencionada institución en un comunicado.

Luego agregaron que Deschamps “regresará a Francia para asistir a sus exequias. De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, presente en el campamento base del Equipo de Francia para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su adjunto, Guy Stéphan, de dirigir al grupo hasta su regreso”.

Se presume que el estratega estará ya en la fase de los 16avos, aunque se perderá el duelo clave ante la nación de Erling Haaland, dónde se definirá quién será el ganador del Grupo I y en el papel tendrá un rival más abordable en la siguiente fase.

Algo que no el ente rector de los franceses entendieron que no era lo más importante y concluyeron que “en este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación”.

Francia ha completado un inicio notable en la cita norteamericana. Los galos han ganado los dos partidos que han disputado, tienen 5 goles a favor y ninguno en contra. Además, su máxima estrella, Kylian Mbappé, ya ha marcado cuatro tantos (dos dobletes) y está en la pelea por la Bota de Oro y por robarle el récord a Lionel Messi como máximo artillero de todos los mundiales.

“Los récords están para romperse. Tomemos como ejemplo a Messi o a Cristiano Ronaldo. No estoy seguro de que Kylian juegue a su nivel, pero mientras esté en el campo y se sienta bien, marcará muchos goles. Cada vez que supera su propio récord, tiene la capacidad de superarse a sí mismo”, declaró el DT tras el triunfo ante Irak.

Cabe recordar que después de ser campeón del mundo como jugador en 1998 y como entrenador el 2018, Deschamps abandonará la cabina de Francia y será reemplazado por Zinedine Zidane.

Mira el comunicado de la Federación Francesa: