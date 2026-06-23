El foco de Kylian Mbappé tras su nuevo doblete en Francia: “No miro lo que hace Messi, porque sino, tendré que hacer más”

El foco de Kylian Mbappé tras su nuevo doblete en Francia: “No miro lo que hace Messi, porque si no, tendré que hacer más”.

Lionel Messi es el goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos. Lo logró con su doblete ante Austria. Sin embargo, Kylian Mbappé puede hacer que ese hito le dure poco: el francés apenas tiene dos goles menos que el argentino. De hecho, el galo se ha esmerado en que se estreche aquella definición. Ante Irak marcó dos veces y llegó a 16 conquistas en Copas del Mundo.

Luego de la victoria de Francia, el ariete abordó esa carrera. Lo hizo bajándole el perfil. “No pienso en eso, no es ningún drama. Leo siempre ha marcado goles, los marca y siempre los marcará”, dijo.

“No miro lo que hace él, porque si no, tendré que hacer más. Solo me fijo en mi equipo. Cuando marcas goles, te acercas a ese nivel, pero lo repito, para mí, es más importante fijarme en nuestra evolución”, añadió.

Mbappé lleva cuatro goles en el Mundial.

Mbappé enfatiza en que sus metas son colectivas. “¿Si seré el máximo goleador? No lo sé. No pienso en el título de máximo goleador. Para mí, lo primero es contar con un buen equipo para estar seguros de nuestras fortalezas. Siempre he marcado goles en el Mundial, no es algo por lo que tenga que preocuparme. Sobre todo, quiero que avancemos como equipo, porque nos pondrán a prueba si queremos llegar hasta el final”, remarcó.

Ante Irak, el combinado galo ganó 3-0, pero tuvo un entretiempo extenso debido a una tormenta eléctrica. “Ha sido una noche muy larga. Hemos pasado mucho tiempo aquí. A nivel nervioso, ha sido muy difícil porque teníamos que mantenernos concentrados y atentos. Pasar dos horas en el vestuario requiere mucho esfuerzo. Pero los jugadores y el cuerpo técnico han hecho un gran trabajo. Después, hemos cumplido con nuestro cometido y estamos muy contentos con la forma en que hemos jugado. En general, ha sido una noche estupenda. Veremos qué más podemos pulir en los próximos días”, dijo.

En esa línea, expuso su alegría por el tanto de Ousmane Dembélé. “Para él es importante marcar. Queríamos que marcara, queríamos darle oportunidades. Para nosotros será toda una ventaja contar con un jugador como él, único y especial. Queremos ayudarle a sentirse a gusto, sea cual sea su posición. Se ha sentido a gusto en todo lo que ha hecho esta noche. Estamos muy contentos por él”, cerró.