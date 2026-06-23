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    El brutal promedio de gol con el que Kylian Mbappé iguala a Klose y acecha a Messi como máximo anotador de los Mundiales

    Con 16 goles en la máxima cita, el ídolo francés alcanzó la marca del legendario delantero alemán. Además, quedó a solo dos del astro argentino. Sin embargo, el galo apenas tiene 27 años, mientras que Messi cumple 39 este miércoles.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Mbappé y Messi pelean el récord goleador del Mundial. Foto: Manu Fernandez/AP Photo. Manu Fernandez

    Ser el máximo artillero de los Mundiales se transformó en uno de los mayores atractivos de la cita planetaria que se desarrolla en Norteamérica. Lionel Messi alcanzó el récord del alemán Miroslav Klose (16 tantos) en el primer duelo de Argentina ante Argelia (marcó 3) y, en la misma fecha, Kylian Mbappé marcó un doblete y quedó a dos celebraciones del germano.

    Y así llegaron a la segunda jornada. La Pulga hizo dos más ante Austria y se transformó -momentáneamente- en el mayor goleador de las fiestas universales con 18 dianas. No obstante, Mbappé tenía algo que decir y alzando -también- dos veces los brazos al cielo en la victoria de Francia sobre Irak alcanzó a Klose y puso la pelea por el mencionado hito al rojo vivo.

    Lo más sorprendente de lo logrado por la estrella del Real Madrid es que ha disputado solo 16 partidos en el máximo evento de la FIFA, por lo que promedia un gol por encuentro. Y eso que tiene tan solo 27 años, por lo que podría jugar hasta dos Mundiales más... O incluso hasta tres, quién sabe... Todo lo contrario de lo que pasa con Messi, quien este miércoles 24 de junio cumplirá 39 años y, sin duda, este será su último baile.

    Foto: NFF Landag/X.

    El botín de oro: la otra pelea de Messi y Mbappé en la que Haaland y Kane tienen algo que decir

    Ser el máximo artillero de la historia no es la única disputa que tienen el futbolista sudamericano con el deportista europeo. También está el honor de conseguir la Bota de Oro, premio que recibe el hombre que marca más goles en un solo Mundial.

    Pero en esta pelea no están solos. Erling Haaland, en la misma jornada que Messi y Mbappé brillaron en sus oncenas, el noruego también marcó dos goles y fue la gran figura de la victoria de Noruega sobre Senegal. El referente del Manchester City lleva dos dobletes seguidos y sigue de cerca al coloso argentino.

    La tabla de celebraciones de la cita 2026, después de la histórica jornada de este 22 de junio, quedó con Lionel Messi a la cabeza con 5 goles, Kylian Mbappé y Haaland con 4 tantos y el podio lo cierran Deniz Undav de Alemania y Jonathan David de Canadá con tres dianas.

    Con las tres selecciones clasificadas, habrá que ver si Messi, Mbappé y Haaland juegan en la última fecha grupal. De hacerlo, los europeos se enfrentarán por el primer lugar de su grupo (I) el viernes 26 de junio, a las 15 horas, en Boston. Mientras que Argentina, lo hará un día después, frente a Jordania en Dallas (22 horas).

    Más sobre:Mundial 2026MundialLionel MessiKylian MbappéErling HaalandMiroslav KloseGoleadorFranciaArgentina

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