Tras una larga suspensión por tormenta: Kylian Mbappé brilla para clasificar a Francia a la siguiente ronda del Mundial

Francia y Kylian Mbappé redoblan la apuesta. La escuadra gala no pasó mayores contratiempos ante Irak, escuadra a la que goleó por 3-0 en el Grupo I para avanzar a la segunda ronda del Mundial 2026. El delantero y capitán marco dos tantos para ponerse a la misma cifra del reciente récord pulverizado por Lionel Messi como máximo artillero en la historia de los mundiales, tras llegar a 18 en su cuenta.

Las abismales diferencias de plantel quedaron de manifiesto una vez que empezó a rodar la pelota. Una vez iniciado el duelo, los galos apretaron bien arriba y se volcaron sobre la portería de los Leones de Mesopotamia.

El reloj no llegaba a los 2 minutos, cuando los finalistas de Qatar 2022 ya habían llevado peligro para aproximarse a la apertura del marcador. El mediocampista de la Roma Manu Koné centró fuerte al área iraquí y Kylian Mbappé estuvo a milímetros de anotar.

Pero el volumen ofensivo de los europeos agobiaba a la escuadra asiática, que regresaba a la Copa del Mundo después de 40 años, en su única aparición. Los europeos abrían la cancha a través del control de Michael Olise y Bradley Barcola, pero la movilidad de Mbappé por todo el ataque lo hacía indescifrable para el adversario, la margen del control de Ousmane Dembélé.

Precisamente, así nació la primera conquista del pleito. Kiki rescató una pelota en la diestra del ataque francés y combinó hacia atrás para triangular el juego. Michael Olise habilitó a la estrella del área a la estrella de Real Madrid, quien remató fuerte de izquierda para derrotar la resistencia del portero Ahmed Basil, cuando se jugaban los 14 minutos.

La apertura del marcador soltó a los franceses que comenzaron a solucionar muy temprano los problemas. Un partido que, prácticamente, se jugaba de manera íntegra en el campo de los mesopotámicos que no tenían las armas para inquietar a los dirigidos de Didier Deschamps.

Parecía que, si los galos apretaban un poco más, pronto llegarían a la segunda conquista. Sin embargo, los ataques se diluían cerca del arco asiático, más por pequeñas desinteligencias de los jugadores en ofensiva que por la eficiencia de la defensa rival.

A dos minutos del descanso, Donatello volvió a avisar. El exjugador del Monaco y PSG inventó una pared con Olise -su mejor socio en esta Copa del Mundo- aunque Akam Ashim alcanzó a tocar la pelota cuando el atacante se preparaba para la segunda conquista.

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Pero la jornada estaba para contratiempos. La amenaza de una tormenta eléctrica, la organización detuvo la reanudación del partido por casi dos horas, mientras la copiosa lluvia no amainaba en Filadelfia.

Lo cierto es que los galos retomaron las cosas donde las dejaron. Subieron sus líneas y no demoraron en provocar el error de la zaga asiática para incrementar las cifras. A los 53’, una mala salida entre el central Zahid Tahseen y el golero Basil dejó el balón en los pies de Dembélé, quien cedió para el segundo de Mbappé, a los 54’.

Entonces, Francia se convirtió en un torbellino y, antes de la hora de partido, dio muestras de su poderío. Sin embargo, el remate de Olise en el horizontal y el cabezazo desviado de Adrien Rabiot no pudieron traducir esa diferencia en goles.

A los 66’, el equipo de los Bleus consiguió aumenta la cuenta, bajo la misma premisa. La salida del arquero Basil con los pies dejó corta la pelota y permitió el rápido contragolpe de Olise quien alargó a Dembélé para que el Mosquito pusiera el 3-0.

A diez del final, un pase de Ryan Cherki dejó a solo a Mbappé, pero Kiki no logró darle dirección a su remate en un partido sentenciado, lo mismo minutos más tarde. Francia goleó y sumó 6 puntos en dos partidos para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo, para así presentar su candidatura.