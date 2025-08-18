Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores
El elenco uruguayo arranca con ventaja en la llave tras imponerse por 1-0 en la ida de los octavos de final.
Racing y Peñarol se enfrentan este martes por el duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El conjunto uruguayo arranca con ventaja en la serie por el paso a los cuartos de final, pues en el duelo de ida se impusieron por la cuenta mínima a los argentinos.
A qué hora es el partido de Racing vs. Peñarol
El partido de Racing vs. Peñarol es este martes 19 de agosto, a las 20.30 horas.
Dónde ver a Racing vs. Peñarol
El partido de Racing vs. Peñarol se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
