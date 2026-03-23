La venta de camisetas es unas de las principales fuentes de ingresos de los clubes. Mientras mayor sea la magnitud de la institución, más alta es la inversión que realizan las marcas para quedarse con la fabricación de las prendas y la venta de ellas a los hinchas. Ahí es donde radica el negocio.

Sin embargo, hay un factor que atenta considerablemente en contra del modelo: la piratería. Como en otros ámbitos, la actividad ilícita implica la distribución de productos no autorizados, de menor calidad y, por ende, más baratos que el original.

Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

Blanco y Negro arremete en contra de quienes buscan lucrar indebidamente con la imagen de Colo Colo. En ese contexto se enmarca la querella presentada por la concesionaria alba después de que María José Rodríguez, jefa del Departamento de Fiscalización de la Aduana Metropolitana, le informara que cinco camisetas del Cacique fueron ingresadas en Bodegas Bodenor Flexcenter, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, según consigna The Clinic.

“La marca Colo Colo con importante reconocimiento nacional y mundial, se encuentra registrada para efectos de comercialización de ropa deportiva estos efectos en las clases 25 bajo el registro No 1396700, por tanto, protegidas hasta el año 2033. La venta y comercialización de ropa deportiva, actualmente se encuentra licenciada a terceros quienes paga un royalty por este uso, por tanto, esta comercialización afecta los ingresos de mi representada”, consigna la acción legal, presentada en contra de Leonardo Paredes Rodriguez, que cita la mencionada publicación.

Diego Ulloa, en el partido entre Colo Colo y Everton (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“La falsificación de las marcas de mi representada hoy son a mayor escala, y atraen a consumidores, quienes, por menores precios y muy menor calidad, se ven tentados de adquirirlos, para gozar de su alta notoriedad, perjudicando el prestigio de nuestra representada”, agrega la querella.

Peritajes

Otra acción en el mismo sentido fue interpuesta, en las mismas fechas, en contra de Fabián Lagos. Los albos exigen la realización de las diligencias respectivas, que incluyen la toma de declaraciones. “Disponer la realización de un informe pericial de autenticidad por el Laboratorio de Criminalística de Investigaciones de Chile al objeto de determinar fehacientemente que los productos incautados en estos autos son falsificaciones”, agrega.

Además, en Macul piden mantener la medida de suspensión de despacho, retención o incautación decretada y practicada por aduanas y, en su momento, proceder a la destrucción de las mercaderías.