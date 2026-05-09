Cinco viviendas resultan afectadas por incendio en cerro Rodelillo en Valparaíso

La madrugada de este sábado cinco viviendas resultaron afectadas tras un incendio en cerro Rodelillo, en Valparaíso.

El hecho ocurrió cerca de las 1:30 de la mañana en la calle Campoamor, y en el lugar se desplegaron varias compañías de Bomberos para combatir el siniestro.

Al respecto, Patricio Lara Figueroa, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso detalló que concurrieron para atender la emergencia 11 compañías del Cuerpo de Bomberos, con un total de 10 carros más tres vehículos de apoyo logístico.

“Una vez que se logró establecer unas buenas labores de abastecimiento de agua para llegar con este recurso al sector de difícil acceso, se pudo lograr la contención para evitar la propagación al resto de las viviendas colindantes de esta propiedad, para posteriormente comenzar con el trabajo de extinción”, sostuvo. Con esto, la emergencia pudo finalmente ser contenida y el fuego controlado.

En cuanto al origen y causa del siniestro, indicó que el Departamento de Investigación de Incendios se desplegó para en el lugar para realizar las diligencias pertinentes.