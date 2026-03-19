Goleada y a cuartos: Manuel Pellegrini pone al Betis entre los ocho mejores de la Europa League por primera vez

El partido 299 de Manuel Pellegrini al mando del Betis era una final. En La Cartuja, el cuadro andaluz se jugaba mucho ante el Panathinaikos de Grecia, al mando de Rafa Benítez, para meterse por primera vez entre los ocho mejores de la UEFA Europa League. No solo lo consiguió. Fue con una exhibición. Haciendo una de sus presentaciones más elevadas del año, goleó 4-0 y se instaló con propiedad en los cuartos de final. El global quedó 4-1.

Ya está mencionado que los verdiblancos contaban con la oportunidad de acceder de manera inédita a los cuartos de final de este torneo, el segundo en la pirámide del fútbol europeo. Para ello debían remontar el 1-0 en contra del juego de ida. Además, requerían sacarse de encima la racha de cinco partidos seguidos sin triunfos (con tres empates y dos derrotas).

El Ingeniero incluyó a Aitor Ruibal para acompañar a Cucho Hernández en el ataque, más Antony y Abde por afuera. Los béticos salieron desde el inicio a buscar el gol que les permitiría emparejar la llave. Lo logró. Abrió la cuenta en los 8′ gracias a un acierto del polifuncional Ruibal, quien en un mismo partido puede ser lateral derecho y puntero izquierdo. Le quedó el balón, tras un remate de Hernández en el travesaño, y definió con frialdad. La acción fue chequeada por el VAR y se validó.

La tarea mínima del Betis estaba lograda. El balón y el trámite del partido le pertenecía al local en la parte inicial. No fue casualidad que finalizara el primer tiempo con un 65% de posesión y cinco remates a portería, contra solo dos de los griegos. Debía tener paciencia, ante el repliegue del Panathinaikos, sobre todo después del 1-0.

Antes del entretiempo, se produjo el golazo de Sofyan Amrabat. El volante marroquí, quien compartió el centro del campo con Pablo Fornals, sacó un gran remate desde fuera del área, aprovechando lo adelantado del portero Lafont, que se coló en el arco para el 2-0. El mejor impulso de energía para los andaluces, de cara al complemento.

En la segunda mitad, los verdiblancos certificaron la remontada a punta de eficacia. En los 53′, el colombiano Cucho Hernández convirtió el tercero, rematando con la zurda cara a cara ante el portero rival, luego de una cesión de Aitor Ruibal. Se cumplía una premisa: aprovechar los espacios que empezó a dejar Panathinaikos.

El duelo se terminó cuando llegó el 4-0 de Antony, en los 66′. La acción nació de un balón largo del meta Pau López, que continuó con Ricardo Rodríguez por la banda izquierda. Abde gana la espalda y avanza por su franja, cede atrás y el brasileño ex Manchester United cierra la pinza para convertir, timbrando la clasificación. Fue un partidazo del Betis, donde mostró buen juego y efectividad. El equipo del Ingeniero no ganaba desde el 15 de febrero, un 2-1 sobre Mallorca por LaLiga.

En la siguiente etapa, el Betis se enfrentará con el Sporting Braga. Los portugueses dejaron en el camino al Ferencvaros de Hungría. Por ese mismo lado del cuadro, asoma el Celta de Vigo y el Friburgo alemán.

Darío Osorio, eliminado

En tanda de penales, el Midtjylland quedó eliminado en casa, a manos del Nottingham Forest. El seleccionado nacional Darío Osorio fue titular, pero no logró influir para su escuadra, que había sacado una ventaja mínima en la ida, jugando en Inglaterra.

Nicolás Domínguez (40′) y Ryan Yates (52′) pusieron en ganancia al elenco de la Premier League. El descuento danés fue de Martin Erlic (69′), para igualar la eliminatoria. Se fueron al alargue y, posteriormente, a la definición desde los 12 pasos. En esa instancia, ya no estaba Osorio, reemplazado en los 103′.

Midtjylland falló los tres penales. El Forest ganó 3-0 y pasó a cuartos de final, donde se medirá con el Porto.