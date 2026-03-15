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    El Betis de Pellegrini sigue trabado: el Ingeniero completa un mes sin ganar tras opaco empate ante Celta de Vigo

    Los verdiblancos igualaron 1-1 ante los gallegos, en un partido clave por el quinto puesto de LaLiga, que eventualmente puede ser una plaza directa para la Champions League. Dos tiempos muy distintos para el equipo de chileno, que estira su racha sin victorias a cinco partidos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Betis de Pellegrini iguala un duelo directo ante Celta y completa un mes sin ganar.

    El Real Betis Balompié atraviesa por un tramo complicado de la temporada. Entró en un laberinto del que no puede salir, si de resultados se trata. Este domingo, empató 1-1 con el Celta de Vigo, por la fecha 28 de la liga española. Es el quinto encuentro seguido sin triunfos para el club de Manuel Pellegrini.

    Después de la caída ante el Panathinaikos de Rafa Benítez, por la Europa League, el cuadro de Heliópolis debía reenfocarse en el concierto doméstico y ante un desafío particular: un duelo directo por la quinta posición de LaLiga. No es menor este detalle, porque salir quinto permitiría acceder a la próxima Champions League, gracias al positivo coeficiente de temporada de la federación local en torneos UEFA.

    Los béticos entraron a la cancha de La Cartuja con tres puntos de ventaja respecto al Celta. Por aquello es que se trató de un partido tan relevante para esos intereses.

    El inicio de los verdiblancos fue discreto. En los primeros 10′ atinó a ver pasar el balón y encajó en su portería. Recién en los cuatro minutos, los gallegos abrieron la cuenta con el tanto de Ferran Jutglá, mediante un remate de fuera del área que contó con la ayuda de la floja respuesta del meta Álvaro Valles. Después, el portero se redimió tapando un mano a mano al propio Jutglá, que pudo ser el 2-0.

    El Betis tuvo muchas dificultades para elaborar, por trabas propias y méritos del rival. El marroquí Abde no desequilibraba por el lado izquierdo, lo que se repetía con Aitor Ruibal por la derecha. Cucho Hernández, el centrodelantero, era poco asistido y debía salir de su zona para entrar en juego.

    El tramo final del primer periodo fue mejor para el local. Ahí se creó las ocasiones más peligrosas. Primero fue con un cabezazo de Bartra elevado por poco (38′) y, más tarde, con un testazo de Abde que fue muy al centro del arco, permitiendo la atajada de Radu (44′). El Betis tiene a la posesión como una herramienta. Pero en los 45′ iniciales tuvo apenas el 40%. Para fortuna del Ingeniero, el equipo salió distinto para el complemento.

    Café cargado en el camarín verdiblanco. Porque los béticos salieron con otra disposición, una energía diferente. Esto les permitió llegar al empate. En los 49′, Héctor Bellerín se filtra como extremo y define de primera tras un pase de Aitor Ruibal. Intercambiaron roles en la franja derecha, porque el lateral apareció como puntero y colocó el 1-1. El equipo de Pellegrini mostró una cara distinta, prometiendo batallar más.

    Eso sí, ese ímpetu fue decayendo con el pasar de los minutos. Pasada la hora de partido, el DT determinó el ingreso del brasileño Antony por el marroquí Ez Abde, de opaca labor. Las claridades escaseaban. El duelo se convirtió en una moneda al aire. Podía pasar cualquier cosa en el desenlace. El Ingeniero hizo ingresar también a Bakambu por Cucho Hernández, por si le quedaba alguna en el epílogo.

    En los 84′, Ruibal (quien pasó de la derecha a la izquierda) tuvo el triunfo en su pie diestro, sin embargo el remate fue rechazado por Radu. En los descuentos, un cabezazo de Bakambu fue desviado por el golero.

    Viendo el vaso medio lleno, el Betis mantiene la diferencia de tres puntos con el Celta. Es quinto en la clasificación con 44 puntos, versus 41 de los gallegos. Desde otra perspectiva, ya son cinco los partidos al hilo sin victorias. Un mes sin ganar. El último triunfo fue el 15 de febrero, 2-1 sobre Mallorca, como visitante. El desafío que viene es la revancha con Panathinaikos, para entrar en cuartos de final de la Europa League.

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