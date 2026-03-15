SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Duro golpe para los chilenos: el Barcelona barre con el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    El conjunto blaugrana superó por 5-2 al Sevilla en la LaLiga. Los chilenos fueron titulares y no lograorn evitar la cáida del equipo de Matías Almeyda, que sufre en la parte baja de la tabla.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Duro golpe para los chilenos: el Barcelona barre con el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Foto: @fcbarcelona

    El Sevilla cayó por 5-2 en su visita al Barcelona en el Camp Nou por la jornada 28 de LaLiga. El equipo andaluz tuvo como titulares a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, pero no logró sostener el encuentro ante un conjunto catalán que resolvió el partido en el primer tiempo y amplió la ventaja tras el descanso.

    El técnico Matías Almeyda dispuso un esquema 4-2-3-1 con Sánchez como mediapunta por detrás del delantero Akor Adams, mientras Suazo fue el lateral izquierdo.

    El partido comenzó con ritmo bajo, pero el marcador se abrió temprano. A los siete minutos, el árbitro Juan Martínez sancionó penal para el Barcelona tras una caída de Joao Cancelo dentro del área luego de un contacto con Sow. La ejecución fue de Raphinha, quien picó la pelota y marcó el 1-0.

    El equipo local mantuvo la posesión en los minutos siguientes. El Sevilla intentó sostener su estructura defensiva. Sánchez retrocedió varios metros.

    A los 19 minutos se produjo la segunda acción clave. El árbitro revisó en el monitor una mano de José Carmona dentro del área y sancionó un nuevo penal. Raphinha volvió a ejecutar desde los once metros y marcó el 2-0 con un remate ajustado pese a que el arquero Odysseas Vlachodimos alcanzó a adivinar la dirección.

    El tercer gol llegó a los 38 minutos. Bernal recibió entre líneas y esperó la arremetida de Dani Olmo desde segunda línea. El mediocampista definió de primera dentro del área para ampliar la ventaja a 3-0.

    En el tramo final del primer tiempo el Sevilla logró descontar. En el tercer minuto de añadido, Agoumé filtró un pase hacia la carrera de Juanlu Sánchez, quien envió un centro hacia el segundo palo. El balón encontró la llegada de Oso Martínez, que remató cruzado para marcar el 3-1 antes del descanso.

    Para el inicio del segundo tiempo Almeyda introdujo tres cambios. Ingresaron Neal Maupay, Chidera Ejuke y Rubén Vargas. Suazo fue reemplazado.

    Gabriel Suazo fue titular en el Sevilla. Foto: sevillafc_eng

    El Barça mantuvo el control del juego. El cuarto gol llegó a los 51 minutos. Fermín López condujo por el centro, superó la presión del mediocampo rival y abrió hacia la derecha para Raphinha. El extremo controló y remató dentro del área. Un desvío cambió la trayectoria del balón y dejó sin opción a Vlachodimos. Con ese tanto, el brasileño completó su triplete.

    A los 60 minutos el cuadro local amplió nuevamente la diferencia. Cancelo combinó con Raphinha y se proyectó dentro del área. El lateral recortó ante la marca de Tanguy Nianzou y definió con remate de izquierda para el 5-1.

    El Sevilla no logró generar ocasiones claras durante el segundo tiempo. Recién en la última jugada del partido Djibril Sow marcó el segundo descuento, con un cabezazo ajustado tras centro de Oso.

    El resultado permitió al Barcelona sostener su posición el liderato de LaLiga en una jornada marcada por la presión del triunfo previo del Real Madrid ante el Elche de Matías Dituro y Lucas Cepeda. Ahora llegan a 70 puntos, contra 66 del cuadro merengue.

    Para el Sevilla, la derrota interrumpe una serie reciente de cinco partidos sin perder en Primera División. En ese período, eso sí, solo ganaron un duelo. Los otros cuatro encuentros fueron empate. Se quedan con 31 unidades en el decimocuarto lugar de LaLiga, con cuatro puntos más que el Elche, que está en posición de descenso.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSevillaBarcelonaGabriel SuazoLaLigaAlexis Sánchez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Prensa de Kuwait asegura que nuevo líder supremo iraní fue trasladado en avión a Moscú para someterse a una cirugía de pierna

    Tyler, the Creator en Lollapalooza: el huracán californiano salda su deuda con Chile en un debut de alto voltaje

    HRANA reporta más de 3.000 personas fallecidas en Irán durante los ataques de Estados Unidos e Israel

    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    Jair Bolsonaro muestra mejoría renal en UCI, pero médicos refuerzan tratamiento por neumonía

    Ecuador decreta toque de queda en cuatro provincias para intensificar combate al crimen organizado

    Lo más leído

    1.
    Deportes Concepción entrega detalles sobre el estado de los jugadores que fueron víctimas de una violenta encerrona

    Deportes Concepción entrega detalles sobre el estado de los jugadores que fueron víctimas de una violenta encerrona

    2.
    Las cinco definiciones fundamentales de Natalia Duco en su arribo al Ministerio del Deporte

    Las cinco definiciones fundamentales de Natalia Duco en su arribo al Ministerio del Deporte

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones

    Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur
    Chile

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Quiroz anuncia oficio para reducción de gasto en ministerios por US$4.000 millones
    Negocios

    Quiroz anuncia oficio para reducción de gasto en ministerios por US$4.000 millones

    Del pitch al micrófono: por qué algunos emprendedores están lanzando su propio podcastp

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini recibe al Celta de Vigo en un duelo crucial por competencias internacionales
    El Deportivo

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini recibe al Celta de Vigo en un duelo crucial por competencias internacionales

    Duro golpe para los chilenos: el Barcelona barre con el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Deportes Concepción entrega detalles sobre el estado de los jugadores que fueron víctimas de una violenta encerrona

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Tyler, the Creator en Lollapalooza: el huracán californiano salda su deuda con Chile en un debut de alto voltaje
    Cultura y entretención

    Tyler, the Creator en Lollapalooza: el huracán californiano salda su deuda con Chile en un debut de alto voltaje

    Katseye luego de triunfar en Lollapalooza: “Amamos Chile, las fans son de las más apasionadas que hayamos visto”

    Lollapalooza día 2: el protagonismo de los músicos chilenos, la locura por Katseye y el cierre con Los Bunkers

    Prensa de Kuwait asegura que nuevo líder supremo iraní fue trasladado en avión a Moscú para someterse a una cirugía de pierna
    Mundo

    Prensa de Kuwait asegura que nuevo líder supremo iraní fue trasladado en avión a Moscú para someterse a una cirugía de pierna

    HRANA reporta más de 3.000 personas fallecidas en Irán durante los ataques de Estados Unidos e Israel

    Jair Bolsonaro muestra mejoría renal en UCI, pero médicos refuerzan tratamiento por neumonía

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra