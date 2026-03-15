Duro golpe para los chilenos: el Barcelona barre con el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Foto: @fcbarcelona

El Sevilla cayó por 5-2 en su visita al Barcelona en el Camp Nou por la jornada 28 de LaLiga. El equipo andaluz tuvo como titulares a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, pero no logró sostener el encuentro ante un conjunto catalán que resolvió el partido en el primer tiempo y amplió la ventaja tras el descanso.

El técnico Matías Almeyda dispuso un esquema 4-2-3-1 con Sánchez como mediapunta por detrás del delantero Akor Adams, mientras Suazo fue el lateral izquierdo.

El partido comenzó con ritmo bajo, pero el marcador se abrió temprano. A los siete minutos, el árbitro Juan Martínez sancionó penal para el Barcelona tras una caída de Joao Cancelo dentro del área luego de un contacto con Sow. La ejecución fue de Raphinha, quien picó la pelota y marcó el 1-0.

El equipo local mantuvo la posesión en los minutos siguientes. El Sevilla intentó sostener su estructura defensiva. Sánchez retrocedió varios metros.

A los 19 minutos se produjo la segunda acción clave. El árbitro revisó en el monitor una mano de José Carmona dentro del área y sancionó un nuevo penal. Raphinha volvió a ejecutar desde los once metros y marcó el 2-0 con un remate ajustado pese a que el arquero Odysseas Vlachodimos alcanzó a adivinar la dirección.

El tercer gol llegó a los 38 minutos. Bernal recibió entre líneas y esperó la arremetida de Dani Olmo desde segunda línea. El mediocampista definió de primera dentro del área para ampliar la ventaja a 3-0.

En el tramo final del primer tiempo el Sevilla logró descontar. En el tercer minuto de añadido, Agoumé filtró un pase hacia la carrera de Juanlu Sánchez, quien envió un centro hacia el segundo palo. El balón encontró la llegada de Oso Martínez, que remató cruzado para marcar el 3-1 antes del descanso.

Para el inicio del segundo tiempo Almeyda introdujo tres cambios. Ingresaron Neal Maupay, Chidera Ejuke y Rubén Vargas. Suazo fue reemplazado.

Gabriel Suazo fue titular en el Sevilla. Foto: sevillafc_eng

El Barça mantuvo el control del juego. El cuarto gol llegó a los 51 minutos. Fermín López condujo por el centro, superó la presión del mediocampo rival y abrió hacia la derecha para Raphinha. El extremo controló y remató dentro del área. Un desvío cambió la trayectoria del balón y dejó sin opción a Vlachodimos. Con ese tanto, el brasileño completó su triplete.

A los 60 minutos el cuadro local amplió nuevamente la diferencia. Cancelo combinó con Raphinha y se proyectó dentro del área. El lateral recortó ante la marca de Tanguy Nianzou y definió con remate de izquierda para el 5-1.

El Sevilla no logró generar ocasiones claras durante el segundo tiempo. Recién en la última jugada del partido Djibril Sow marcó el segundo descuento, con un cabezazo ajustado tras centro de Oso.

El resultado permitió al Barcelona sostener su posición el liderato de LaLiga en una jornada marcada por la presión del triunfo previo del Real Madrid ante el Elche de Matías Dituro y Lucas Cepeda. Ahora llegan a 70 puntos, contra 66 del cuadro merengue.

Para el Sevilla, la derrota interrumpe una serie reciente de cinco partidos sin perder en Primera División. En ese período, eso sí, solo ganaron un duelo. Los otros cuatro encuentros fueron empate. Se quedan con 31 unidades en el decimocuarto lugar de LaLiga, con cuatro puntos más que el Elche, que está en posición de descenso.