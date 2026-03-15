Sevilla visita al Barcelona: Alexis Sánchez vuelve a su lugar favorito.

Alexis Sánchez tiene una relación indeleble con Barcelona. El cuadro catalán fue el responsable de permitir el gran salto a la elite del fútbol, tras adquirir el pase del jugador a Udinese de Italia, en julio de 2011. Desde entonces, el lazo entre el club y el tocopillano no ha hecho más que consolidarse. Ahora, escribe un nuevo capítulo con el regreso del chileno al Camp Nou.

Será la sexta vez que el Niño Maravilla se mida contra el Barça y la segunda con la camiseta de Sevilla, equipo al cual llegó solo en esta temporada y con el que anotó una conquista en el triunfo 4-1 de la primera rueda. La cuarta ocasión en la que visite el Camp Nou, el estadio que fue su casa hasta 2014, cuando decidió marcharse a Arsenal de Inglaterra.

Sin embargo, en los tres partidos en los que se presentó en la Ciudad Condal siempre cosechó derrotas. La primera vez que regresó al estadio blaugrana fue, precisamente, con la camiseta de los Gunners. En marzo de 2016, por los octavos de la Champions League, el elenco de Londres debía revertir el 2-0 que el equipo culé le propinó en la ida. Lejos de eso, los isleños cayeron 3-1, partido en el que Sánchez logró una asistencia.

Pasaron tres años, abril de 2019, para que Dilla volviera. Esa vez el Barcelona goleó 3-0 al Manchester United del chileno para eliminarlo en los cuartos de final de la Champions. Por el mismo torneo, en diciembre de ese mismo año, fue la última de Sánchez, que vio caer a su equipo Inter de Milán por 2-1 en la fase grupal, con otra habilitación del chileno.

Alexis Sánchez en una práctica del Sevilla.

Viejo anhelo

Pero el goleador histórico de la Roja nunca cortó sus lazos con Barcelona. Es más, el futbolista todavía conserva una casa en Cataluña, donde vivió parte de los mejores años de su carrera.

A finales de 2021, la directiva del cuadro culé dio un golpe de timón y contrató como técnico a Xavi, una de las figuras históricas del club. En ese periodo, Sánchez estaba a solo siete meses de acabar su contrato con Inter de Milán.

Los medios italianos develaron el genuino interés del delantero para regresar al equipo hispano. Escenario espoleado por la presencia de un excompañero en la banca, un ambiente y disciplina conocidos, además de la posibilidad de llegar a costo cero para la secretaría técnica.

Finalmente, en julio de 2022, Sánchez se decidió por el Marsella y postergó un regreso al Camp Nou que ahora se produce en la vereda contraria.