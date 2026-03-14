Busca revalidar su título: Joaquín Niemann se instala como líder del LIV Golf de Singapur

Joaquín Niemann recuperó sensaciones tras un irregular comienzo de temporada en el LIV Golf. El chileno tuvo una auspiciosa jornada y se instaló como uno de los líderes en Singapur, certamen que busca defender tras coronarse en 2025. Tras 66 golpes y una tarjeta de -5, completó una papeleta total de -10, igual que Lee Westwood, el otro puntero de la competencia.

El talagantino brilló con siete birdies en los hoyos 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15 y 18. Y si bien sufrió dos bogeys en las banderas 5 y 9, esto le permitió escalar posiciones y ubicarse en la cima.

“Sí, ya sabes. Fue uno de esos días. Creo que estuve en una gran posición. Mi juego está siendo mejor, estoy apuntando mejor. Fue una gran prueba esta victoria”, señaló al finalizar la jornada. “Hoy le pegué a la bola de forma increíble en comparación con los días anteriores. Pude ver la bola en las ventanas que tenía en mente, fue genial. Jugué con mucha confianza”, añadió en conferencia.

Niemann también fue crítico por el deslucido inicio de temporada: “Es muy agradable estar en esta situación ahora mismo. Siento que ha estado cerca. Obviamente, los resultados generales en los primeros tres eventos no han sido los mejores. Ahora, siento que el juego está evolucionando en la dirección correcta”, indicó.

El que sufrió complicaciones fue Bryson DeChambeau, quien lideraba el torneo hasta este sábado. Realizó cuatro bogeys y tres birdies para posicionarse como T3 junto a Richard T. Lee. En tanto, quinto está Jon Rahm, el siempre regular y flamante campeón del LIV Golf en 2025, quien puso fin a una racha de 23 rondas seguidas bajo par.

Un terreno que le sienta bien

Niemann y Westwood llegarán a este domingo como los favoritos para quedarse con el torneo que se disputa en el Serapong Sentosa Golf Club, un recorrido marcado por su dificultad. Pese a sus numerosas trampas, salidas estrechas y constante agua en los alrededores, el talagantino siempre ha sabido sobrellevarlo.

En la previa, ya anticipaba su positivo pasar: “Creo que jugué uno de mis mejores partidos el año pasado aquí mismo, así que es bueno estar de vuelta y sentir el aire de la comunidad, sentir el calor y ver lo bueno que es este campo”, indicó. “Me encanta estar aquí. También tengo muy buenos recuerdos. Es agradable estar aquí, agradable estar de vuelta en un lugar donde se guardan muchos buenos recuerdos”, añadió el campeón defensor de Singapur.

En tanto, en la competencia por equipos, Torque GC no ha logrado hacerle frente a los líderes. El equipo capitaneado por el chileno marcha quinto, con -9.

La competencia es liderada por 4Aces GC, que tiene una tarjeta de -16. Ripper GC Y Legion XIII cierran el podio, con -14.