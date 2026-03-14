SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Busca revalidar su título: Joaquín Niemann se instala como líder del LIV Golf de Singapur

    El golfista nacional comanda el torneo que obtuvo en 2025 a falta de una jornada. Está igualado con Lee Westwood, ambos con una tarjeta total de -10.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joaquín Niemann comparte el liderato del LIV Golf de Singapur a falta de una jornada. Foto: LIV Golf.

    Joaquín Niemann recuperó sensaciones tras un irregular comienzo de temporada en el LIV Golf. El chileno tuvo una auspiciosa jornada y se instaló como uno de los líderes en Singapur, certamen que busca defender tras coronarse en 2025. Tras 66 golpes y una tarjeta de -5, completó una papeleta total de -10, igual que Lee Westwood, el otro puntero de la competencia.

    El talagantino brilló con siete birdies en los hoyos 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15 y 18. Y si bien sufrió dos bogeys en las banderas 5 y 9, esto le permitió escalar posiciones y ubicarse en la cima.

    “Sí, ya sabes. Fue uno de esos días. Creo que estuve en una gran posición. Mi juego está siendo mejor, estoy apuntando mejor. Fue una gran prueba esta victoria”, señaló al finalizar la jornada. “Hoy le pegué a la bola de forma increíble en comparación con los días anteriores. Pude ver la bola en las ventanas que tenía en mente, fue genial. Jugué con mucha confianza”, añadió en conferencia.

    Niemann también fue crítico por el deslucido inicio de temporada: “Es muy agradable estar en esta situación ahora mismo. Siento que ha estado cerca. Obviamente, los resultados generales en los primeros tres eventos no han sido los mejores. Ahora, siento que el juego está evolucionando en la dirección correcta”, indicó.

    El que sufrió complicaciones fue Bryson DeChambeau, quien lideraba el torneo hasta este sábado. Realizó cuatro bogeys y tres birdies para posicionarse como T3 junto a Richard T. Lee. En tanto, quinto está Jon Rahm, el siempre regular y flamante campeón del LIV Golf en 2025, quien puso fin a una racha de 23 rondas seguidas bajo par.

    Un terreno que le sienta bien

    Niemann y Westwood llegarán a este domingo como los favoritos para quedarse con el torneo que se disputa en el Serapong Sentosa Golf Club, un recorrido marcado por su dificultad. Pese a sus numerosas trampas, salidas estrechas y constante agua en los alrededores, el talagantino siempre ha sabido sobrellevarlo.

    En la previa, ya anticipaba su positivo pasar: “Creo que jugué uno de mis mejores partidos el año pasado aquí mismo, así que es bueno estar de vuelta y sentir el aire de la comunidad, sentir el calor y ver lo bueno que es este campo”, indicó. “Me encanta estar aquí. También tengo muy buenos recuerdos. Es agradable estar aquí, agradable estar de vuelta en un lugar donde se guardan muchos buenos recuerdos”, añadió el campeón defensor de Singapur.

    En tanto, en la competencia por equipos, Torque GC no ha logrado hacerle frente a los líderes. El equipo capitaneado por el chileno marcha quinto, con -9.

    La competencia es liderada por 4Aces GC, que tiene una tarjeta de -16. Ripper GC Y Legion XIII cierran el podio, con -14.

    Más sobre:GolfPolideportivoLIV GolfLIV Golf de SingapurJoaquín Niemann

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a sujeto que se hacía pasar por funcionario municipal para robar a adultos mayores en sus casas

    Irán confirma que operaciones petroleras en Jark funcionan “con normalidad” tras ataque de EEUU

    Israel advierte que guerra contra Irán “entró a una fase decisiva”

    Ajustes a la gratuidad, tasa corporativa y más: los ejes contemplados en el proyecto de “Reconstrucción Nacional” de Kast

    Deftones, rock emotivo y poderoso para las masas en Lollapalooza

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Lo más leído

    1.
    Claudia Schüler, el recuerdo de la “diabla” eterna

    Claudia Schüler, el recuerdo de la “diabla” eterna

    2.
    Unos hermanos en la lista: los cinco jugadores extranjeros que Córdova visitó en Europa pensando en el futuro de la Roja

    Unos hermanos en la lista: los cinco jugadores extranjeros que Córdova visitó en Europa pensando en el futuro de la Roja

    3.
    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    4.
    Elogios de Bielsa y admiración a Arturo Vidal: la conexión chilena de Federico Valverde, la figura del Real Madrid

    Elogios de Bielsa y admiración a Arturo Vidal: la conexión chilena de Federico Valverde, la figura del Real Madrid

    5.
    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Precipitaciones de hasta 80 mm en zonas cordilleranas: alerta meteorológica en Maule, Ñuble y Biobío para este domingo

    Precipitaciones de hasta 80 mm en zonas cordilleranas: alerta meteorológica en Maule, Ñuble y Biobío para este domingo

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Elche en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Elche en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Precipitaciones de hasta 80 mm en zonas cordilleranas: alerta meteorológica en Maule, Ñuble y Biobío para este domingo
    Chile

    Precipitaciones de hasta 80 mm en zonas cordilleranas: alerta meteorológica en Maule, Ñuble y Biobío para este domingo

    Detienen a sujeto que se hacía pasar por funcionario municipal para robar a adultos mayores en sus casas

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Elche en TV y streaming

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.
    Negocios

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Cómo invertir y proteger las inversiones ante la crisis en Medio Oriente

    Nicholas Davis se convirtió en el controlador de Yuotopia

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Kimi Antonelli hace historia en China y se convierte en el piloto más joven en conseguir una pole en la Fórmula 1
    El Deportivo

    Kimi Antonelli hace historia en China y se convierte en el piloto más joven en conseguir una pole en la Fórmula 1

    Busca revalidar su título: Joaquín Niemann se instala como líder del LIV Golf de Singapur

    Una estatua para Ricardo Gareca: la movida de Vélez y sus hinchas para homenajear al DT que fracasó en la Roja

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Deftones, rock emotivo y poderoso para las masas en Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Deftones, rock emotivo y poderoso para las masas en Lollapalooza

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek

    La Misteriosa Mirada del Flamenco: La Familia Invencible

    Irán confirma que operaciones petroleras en Jark funcionan “con normalidad” tras ataque de EEUU
    Mundo

    Irán confirma que operaciones petroleras en Jark funcionan “con normalidad” tras ataque de EEUU

    Israel advierte que guerra contra Irán “entró a una fase decisiva”

    Corea del Norte habría lanzado 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón

    La historia secreta de revista Fibra
    Paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir