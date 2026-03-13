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    Joaquín Niemann escala posiciones y se instala dentro del Top 10 del LIV Golf de Singapur

    El chileno, quien enfrenta el torneo como defensor del título de 2025, está a cinco palos del líder, el estadounidense Bryson DeChambeau.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Joaquín Niemann se metió en el Top 10 del LIV Golf de Singapur. Charles Laberge/LIV Golf

    Joaquín Niemann mantiene el buen ritmo en el LIV Golf de Singapur. El Chileno, quien llega al torneo como defensor del título obtenido en 2025, cumplió una buena actuación este viernes lo que le permitió ascender hasta el puesto T10 de la clasificación, con una tarjeta acumulada de -5 golpes que lo pone a solo cinco palos del líder, el estadounidense Bryson DeChambeau.

    En la segunda jornada, el deportista nacional comenzó su participación desde la quinta bandera del campo y dos hoyos más adelante consiguió el primer birdie de su recorrido. El panorama mejoró en el décimo con un nuevo golpe bajo el par.

    Si bien tuvo complicaciones el en 15 con un mal acercamiento al green que lo obligó a dar un golpe de más, sumando el único bogey, recuperó terreno en las banderas 18 y 4 para escalar al puesto T10.

    DeChambeau, el gran líder

    Quien quedó liderando la competencia fue el estadounidense Bryson DeChambeau tras firmar la mejor ronda de la semana con 65 golpes (-6), acumulando 10 palos bajo el par.

    Este viernes anotó un total de seis birdies, un eagle y un único bogey en el hoyo 15. “Me voy a concentrar en mi golf, en lo que puedo controlar”, aseguró tras el cierre de la competencia.

    “Sé que suena a cliché, pero no puedo preocuparme demasiado por lo que hacen los demás y asegurarme de empezar bien la bola y embocar los putts como debo”, complementó el norteamericano.

    En este campo de golf, no puedes golpear la bola con mucha fuerza. Puedes pegarle lejos, pero tienes que controlarla más que simplemente lanzarla con toda tu fuerza y ​​dejar que vaya donde sea”, explicó sobre las dificultades que presenta el recorrido.

    Sus más cercanos perseguidores son Thomas Detry, Louis Oosthuizen, Jon Rahm, Lee Westwood y Richard Lee tres palos por detrás.

    En la competencia por equipos, el Crushers GC se colocó en la cima tras lograr un total de 10 bajo par en la jornada. Mantienen una ventaja de tres golpes sobre el Legion XIII, líder de la primera ronda. El 4Aces GC, campeón de Hong Kong, se encuentra a tan solo un golpe del Legion XIII y a cuatro del Crushers.

    Por su parte, Torque, capitaneado por Niemann, se encuentra ubicado en el séptimo lugar con -4.

    Este sábado, el chileno será parte del Grupo 4 de la competencia, comenzando su actuación desde el hoyo 3 junto al zimbabuense Scott Vincent y el mexicano Carlos Ortiz.

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