Alexis Sánchez no logra ayudar al Sevilla, que mastica un amargo empate ante el Rayo Vallecano

El Sevilla no tenía permitido fallar en casa. Este domingo, tenía un duelo directo ante el Rayo Vallecano, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, porque ambos están en el afán de asegurar la permanencia en la Primera División (arrancaron la jornada igualados en 30 puntos). Con Alexis Sánchez en la titularidad y jugando 67′, los andaluces masticaron un amargo empate 1-1.

Luego de su aparición goleadora en el derbi ante el Betis, del fin de semana pasado, el tocopillano se ganó un puesto en la oncena rojiblanca, ganándole la pulseada a Isaac Romero, para ser el compañero de Akor Adams en la ofensiva. Quien se perdió el partido fue Gabriel Suazo, suspendido por tarjetas amarillas. Lo relevó Oso por la franja izquierda. A todo esto, sigue fuera Matías Almeyda. Porque el DT argentino cumplió el tercero de los siete partidos de castigo que tiene. Dirigió su asistente Javi Martínez.

El goleador histórico de la Selección se fue moviendo detrás del centrodelantero, retrocediendo para tratar de intervenir en las acciones ofensivas. Sin embargo, aquello lo consiguió muy a cuentagotas. Sánchez transitaba entre segunda punta y enlace, dentro de un esquema que apostaba más al combate y la salida rápida que a la tenencia. El inicio del Rayo fue con ímpetu, sin embargo la apertura de la cuenta fue del local.

En los 13′, el nigeriano Adams marcó el 1-0 mediante un cabezazo por el segundo poste, tras un centro de César Azpilicueta. El golero Augusto Batalla, ex Unión La Calera y O’Higgins, se quedó bajo los palos.

Tras el tanto, el Sevilla se empoderó en el partido, aterrizando el buen inicio de los madrileños. Eso sí, aquello no significó crearle más peligro al arco rival. De hecho, la posesión en el primer tiempo fue solo del 38% para los andaluces y el único tiro a portería fue el gol.

El plan se le traspapeló al conjunto de Nervión en la segunda parte, porque la visita encontró rápido la igualdad. En los 50′, un golazo de Alfonso Espino colocó el 1-1 en el marcador, clavando en el ángulo un remate cruzado de zurda. Jugando como local, y ante un rival con los mismos intereses en la tabla, no era negocio la paridad para el anfitrión. El punto es que tampoco hacía mucho mérito para merecer otra suerte.

En ese sentido, la labor de Alexis quedaba reducida, porque intervino poco en el juego. Durante los 67′ que tuvo en la cancha, registró 24 toques, acertó el 56% de sus pases (9/16), un 50% en el campo rival (6/12) y tuvo 10 posesiones perdidas. Hacia la recta final, fue reemplazado por Ejuke.

El duelo finalizó 1-1, resultado que no le sirve a ninguno. El Sevilla queda con 31 puntos y no logra alejarse con propiedad del riesgo del fondo. Esta vez, Sánchez no pudo ayudar.

Derrota del Elche sin Cepeda

El primer turno del domingo tuvo al Elche de Lucas Cepeda visitando al Villarreal. El ex Colo Colo se quedó en la banca en la caída 2-1 ante el Submarino Amarillo, resultado que los complica con el descenso. Quien sí participó fue Matías Dituro, arquero titular de los ilicitanos.

Tajon Buchanan (31′) y Santiago Mouriño (41′) adelantaron en el marcador al Villarreal, que marcha firme hacia la clasificación para la próxima Champions League. André Silva descontó para el Elche (82′), que no tiene triunfos en lo que va del año.

Con 27 partidos, el Elche zafa de la zona roja por un punto. Es 17º con 26 unidades, una más que el Mallorca, 18º, que ahora dirige Martín Demichelis.