SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    El atacante chileno guio el empate 2-2 del cuadro nervionense en el derbi ante los béticos, en la última fecha.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez

    Alexis Sánchez volvió al gol, pero las críticas de la prensa andaluza no se acallaron. El atacante chileno marcó el descuento en el empate 2-2 de Sevilla ante el Betis en el derbi más importante de la provincia, después de superar una desventaja de 2-0 en la primera fracción.

    Una conquista importante, no solo porque el tocopillano no marcaba hace cinco meses con los nervionenses, sino porque también le permite alcanzar dos importantes marcas en el partido y en su propia carrera.

    “Sevilla nunca se rinde. Se veía en el segundo tiempo que éramos otro equipo. Tenía muchas ganas de que llegara este partido y marcar, le he pegado con todo lo que llevo dentro y ha entrado. Estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. No es fácil sacar el partido con un 2-0 en el campo del Betis”, afirmó el Dilla tras el partido.

    Sin embargo, los medios locales fustigaron al goleador histórico de la Roja tras su cometido en el partido en La Cartuja, no tanto por su efectividad, sino más que nada por su cometido en el partido.

    “El gol salvó la imagen del atacante chileno, que estaba deslumbrando entre poco y nada en el derbi. Su presencia estaba siendo prácticamente testimonial, aunque ya tuvo una acción donde se la cedió a Sow en la primera y su gran gol. Lo intenta, pero se vuelve a demostrar que no está para el Sevilla FC”, escribió Estadio Deportivo, que calificó su rendimiento con nota 4.

    Una opinión muy parecida a la de El Desmarque, medio que publicó duros cuestionamientos: “voluntad no le falta, pero física y futbolísticamente no está para muchos dispendios. Acabó fundido y fue cambiado poco después del gol”.

    En la historia

    Pero este nuevo tanto, el tercero del tocopillano con la camiseta sevillista, marca dos importantes hitos en la historia del clásico regional, pero también en la gloriosa bitácora del delantero.

    De acuerdo con los datos que proporciona el Diario de Sevilla, después de anotar frente a los verdiblancos, Alexis Sánchez se alzó como el futbolista más experimentado un gol.

    “El chileno se convirtió en el goleador más longevo de la historia de los derbis sevillanos con 37 años y 72 días, 29 más que un Joaquín Sánchez que instauró este registro en 2018. En aquel encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, disputado el 2 de septiembre de aquel año en el Benito Villamarín, la diana del portuense en el minuto 80 de partido sirvió para que los verdiblancos certificasen la victoria frente al Sevilla”, escribió el tabloide andaluz.

    De acuerdo con el mismo periódico, el goleador nativo de Tocopilla firmó más de dos décadas marcando al menos un gol por año calendario, otra de las marcas en su exitosa carrera.

    “El tanto fue el primero del chileno en 2026, consiguiendo anotar al menos un gol durante 21 años consecutivos marcando en la élite. Desde que debutara en su país natal con Cobreloa”, aseguró el Diario de Sevilla.

    Más sobre:FútbolSevillaAlexis SánchezLaLigaBetis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

    Altercado en cancha deportiva termina con una persona fallecida en La Pintana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    2.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    3.
    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    4.
    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    5.
    Ahora van por Gabriel Suazo: diario español barre el piso con el chileno y avisa que perderá la titularidad

    Ahora van por Gabriel Suazo: diario español barre el piso con el chileno y avisa que perderá la titularidad

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia
    Chile

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

    Altercado en cancha deportiva termina con una persona fallecida en La Pintana

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio
    Negocios

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    “Esperábamos más de la U”: en Palestino muestran sorpresa por el bajo desempeño de los azules en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “Esperábamos más de la U”: en Palestino muestran sorpresa por el bajo desempeño de los azules en la Copa Sudamericana

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    La opción mundialista que se le cae a Jorge Sampaoli

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026
    Tecnología

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”
    Cultura y entretención

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral
    Mundo

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El Ejército de Irán advierte de ataques “más intensos y generalizados” en sus represalias contra Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda