Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

Alexis Sánchez volvió al gol, pero las críticas de la prensa andaluza no se acallaron. El atacante chileno marcó el descuento en el empate 2-2 de Sevilla ante el Betis en el derbi más importante de la provincia, después de superar una desventaja de 2-0 en la primera fracción.

Una conquista importante, no solo porque el tocopillano no marcaba hace cinco meses con los nervionenses, sino porque también le permite alcanzar dos importantes marcas en el partido y en su propia carrera.

“Sevilla nunca se rinde. Se veía en el segundo tiempo que éramos otro equipo. Tenía muchas ganas de que llegara este partido y marcar, le he pegado con todo lo que llevo dentro y ha entrado. Estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. No es fácil sacar el partido con un 2-0 en el campo del Betis”, afirmó el Dilla tras el partido.

Sin embargo, los medios locales fustigaron al goleador histórico de la Roja tras su cometido en el partido en La Cartuja, no tanto por su efectividad, sino más que nada por su cometido en el partido.

“El gol salvó la imagen del atacante chileno, que estaba deslumbrando entre poco y nada en el derbi. Su presencia estaba siendo prácticamente testimonial, aunque ya tuvo una acción donde se la cedió a Sow en la primera y su gran gol. Lo intenta, pero se vuelve a demostrar que no está para el Sevilla FC”, escribió Estadio Deportivo, que calificó su rendimiento con nota 4.

Una opinión muy parecida a la de El Desmarque, medio que publicó duros cuestionamientos: “voluntad no le falta, pero física y futbolísticamente no está para muchos dispendios. Acabó fundido y fue cambiado poco después del gol”.

En la historia

Pero este nuevo tanto, el tercero del tocopillano con la camiseta sevillista, marca dos importantes hitos en la historia del clásico regional, pero también en la gloriosa bitácora del delantero.

De acuerdo con los datos que proporciona el Diario de Sevilla, después de anotar frente a los verdiblancos, Alexis Sánchez se alzó como el futbolista más experimentado un gol.

“El chileno se convirtió en el goleador más longevo de la historia de los derbis sevillanos con 37 años y 72 días, 29 más que un Joaquín Sánchez que instauró este registro en 2018. En aquel encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, disputado el 2 de septiembre de aquel año en el Benito Villamarín, la diana del portuense en el minuto 80 de partido sirvió para que los verdiblancos certificasen la victoria frente al Sevilla”, escribió el tabloide andaluz.

De acuerdo con el mismo periódico, el goleador nativo de Tocopilla firmó más de dos décadas marcando al menos un gol por año calendario, otra de las marcas en su exitosa carrera.

“El tanto fue el primero del chileno en 2026, consiguiendo anotar al menos un gol durante 21 años consecutivos marcando en la élite. Desde que debutara en su país natal con Cobreloa”, aseguró el Diario de Sevilla.