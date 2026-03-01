SUSCRÍBETE
    Revisa el golazo de Alexis Sánchez en el derbi entre Betis y Sevilla

    El delantero nacional fue el encargado de anotar el descuento de los rojiblancos con un espectacular cabezazo.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.

    Alexis Sánchez vuelve a celebrar en España. El delantero nacional consiguió anotar un gol en el derbi entre Betis y Sevilla por a liga española.

    En el minuto 62 del partido, el tocopillano fue el encargado de anotar el descuento de los rojiblancos para colocar el 2-1 en el marcador.

    El delantero recibió un buen centro desde el costado izquierdo, y se anticipó a su marcador picando en diagonal, ganando un cabezazo que fue imposible de contener por el portero bético.

    Puedes seguir aquí el minuto a minuto del partido entre Betis y Sevilla.

