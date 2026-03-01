Revisa el golazo de Alexis Sánchez en el derbi entre Betis y Sevilla

Alexis Sánchez vuelve a celebrar en España. El delantero nacional consiguió anotar un gol en el derbi entre Betis y Sevilla por a liga española.

En el minuto 62 del partido, el tocopillano fue el encargado de anotar el descuento de los rojiblancos para colocar el 2-1 en el marcador.

El delantero recibió un buen centro desde el costado izquierdo, y se anticipó a su marcador picando en diagonal, ganando un cabezazo que fue imposible de contener por el portero bético.

¡PALOMITA ESPECTACULAR DE ALEXIS PARA EL GOLAZO DE SEVILLA! 🔥⚽🇨🇱



El chileno tiró una diagonal notable y conectó de cabeza para anotar el descuento ante Betis, y ahora el elenco de los chilenos cae por 2-1 ante el cuadro de Pellegrini en La Liga. pic.twitter.com/LZxSTOooBx — ESPN Chile (@ESPNChile) March 1, 2026

