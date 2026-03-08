Con Lucas Cepeda en la banca: el Elche queda al borde del descenso tras una nueva caída y sigue sin ganar en 2026

El Elche no encuentra el rumbo. El equipo de Lucas Cepeda, que se mantuvo en el banco de suplentes, volvió a tropezar. Cayó por 2-1 ante el Villarreal y continúa sin ganar en 2026. El descenso es un fantasma que está cada vez más presente.

Se trata del décimo partido consecutivo en el que los ilicitanos no consiguen una victoria. Su última alegría fue en diciembre del año pasado, es decir, hace tres meses.

Con el descenso cada vez más cerca

El Elche comenzó de mejor manera en el Estadio de la Cerámica, pero desperdició un par de oportunidades, lo que les pasaría la cuenta. Tajon Buchanan (31′) y Santiago Mouriño (41′) dieron dos durísimas estocadas para complicar aún más a los ilicitanos.

De hecho, pese a los dos goles en contra, Matías Dituro terminó siendo de lo más destacado del conjunto visitante. El arquero nacionalizado evitó varias ocasiones claras y el aumento de la ventaja para el Villarreal.

El Elche logró descontar sobre el cierre, pero no alcanzó. André da Silva (82′) anotó e ilusionó a los ilicitanos, pero los locales lograron sostener los embates. Cepeda, en tanto, no se movió el banco de suplentes.

Con este resultado, el Elche se ubica en la decimoséptima posición de la tabla de posiciones de LaLiga, con 26 unidades. Está solo un punto por sobre el Mallorca, que tiene 25 y marca la zona roja. El descenso es una amenaza latente para una escuadra que no logra salir de la mala racha. En tanto, el Villarreal es cuarto con 54 unidades, mismas que el Atlético de Madrid, que es tercero. El Submarino Amarillo está en puestos de clasificación a Champions League.