    Elche de Lucas Cepeda pierde ante Athletic de Bilbao y queda a un punto del descenso en LaLiga

    Una torpe infracción de Bigas sobre Laporte permitió el doblete de Guruzeta para el 2-1 de los vascos. El exjugador de Colo Colo jugó un buen partido, aunque su equipo se estanca en el décimo sexto puesto.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lucas Cepeda hizo un partido correcto, pero no pudo evitar la derrota de Elche. FOTO: LALIGA.

    Elche no pudo en su visita a Athletic en Bilbao. Pese a la hegemonía de los locales, el equipo del titular Lucas Cepeda de buen partido pudo hasta haber sacado un empate. Sin embargo, un torpe penal cerca del final permitió la victoria de los vascos por 2-1, en el inicio de la vigésimo quinta fecha de LaLiga.

    El equipo de los chilenos sufrió el agobio vasco, al menos, en los primeros minutos. Tanto por la rapidez y presión de los locales, como por errores propios. En ese aspecto, el golero Matías Dituro vivió una jornada llena de contrastes. Sus intentos de salir con los pies fueron un desastre y un par de veces llevó peligro a su propio arco.

    Así ocurrió a los 7’, cuando un saque desde abajo quedó en posesión de Iñigo Ruiz de Galarreta, quien habilitó a Oihan Sancet, aunque no pudo dar con el arco. Instantes más tarde pasó algo similar, claro que esta vez fue Gorka Guruzeta el que no pudo dar con el arco con un cabezazo.

    Los ilicitanos sentían la asfixia de los Leones. Lucas Cepeda intentaba desbordar en la izquierda, pero la doble marca de los bilbaínos impedía que el exjugador de Colo Colo siquiera intentara una diagonal.

    Al otro lado, el exarquero de Universidad Católica se resarcía de sus yerros iniciales, los cuales incluso eran advertidos por su DT Eder Sarabia, para responder con seguridad a la velocidad de los albirrojos. Salvó al menos tres ocasiones claras de gol, aunque la más espectacular ocurrió a los 36’, cuando el meta sacó con la mano derecha el remate de un solitario Iñaki Williams.

    En los descuentos, el puntero viñamarino definía de lujo cuando la jugaba ya estaba anulada por posición de adelanto. Acción que le costó una tarjeta amarilla, cuando el chileno se excusó de no escuchar el silbato.

    Decepción

    En el comienzo del tiempo complementario, los visitantes pudieron contrarrestar el ímpetu de los vascos. En ese primer cuarto de hora, una aislada acción de Sancet pudo hacer la diferencia.

    Sin embargo, el cuadro albirrojo consiguió irse en ventaja. A los 64’, una rápida acción entre Sancet y Yuri prosiguió con un centro atrás, pelota que Guruzeta tomó de lleno para el 1-0 del Athletic de Bilbao.

    Diferencia que duró muy poco tiempo. Solo tres minutos más tarde, Lekue derribó a Germán Valera en el área y el árbitro Alejandro Hernández no dudó en cobrar el penal. André da Silva tocó la pelota dos veces en la ejecución y el juez decidió repetir el lanzamiento. Esta vez, el portugués no falló y colocó el 1-1, a los 69’.

    A cuatro minutos del epílogo, una controversial jugada terminó en un penal para los anfitriones. El zaguero alicantino Pedro Bigas no logró darle a la pelota en área chica y pasó a llevar a Laporte. El juez cobró tras ver las imágenes y Guruzeta anotó un doblete, a los 89’, para poner cifras definitivas.

    Dolorosa derrota para el equipo de los chilenos que suman 25 puntos en el décimo sexto puesto de la tabla, a solo una unidad de los puestos de descenso.

    Más sobre:FútbolLaLigaElcheAthletic de BilbaoLucas CepedaMatías Dituro

