    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche

    Eder Sarabia conoce al volante desde su paso por el Barcelona. Según revela, el King tuvo un papel clave en el fichaje del formado en Santiago Wanderers.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    "Le pregunté a Vidal por tu mentalidad": el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche.

    Lucas Cepeda vive sus primeras horas en el Elche. Apenas llegó a España, su nuevo club le dio una calurosa bienvenida a través de sus redes sociales. “El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el CSD Colo-Colo para el traspaso de Lucas Cepeda. El futbolista chileno se convierte en el nuevo jugador del Elche CF y firma un contrato por la presente temporada y cuatro más, que le vincula al Club hasta junio de 2030″, anunció la institución hispana.

    Luego, mediante un video en su canal de YouTube, se dio cuenta de los primeros diálogos del formado en Santiago Wanderers con sus nuevos compañeros y también con el entrenador Eder Sarabia. Ahí exponen sus desafíos más cercanos. “Se viene el Barça, para empezar fuerte ya”, le advierte.

    Después el DT dio a conocer el papel que jugó Arturo Vidal en el fichaje. “Te habíamos visto jugar hace tiempo, pero le pregunté a Arturo por tu mentalidad. Le dije: ‘Con que tenga la mitad de hambre y energía que tenías tú, ya nos sirve’”, reveló.

    “Y Arturo me dijo: ‘100 por 100. Vamos a entrenar juntos muchas veces por las tardes y es muy profesional, muy fuerte. Está preparado de sobra para el fútbol europeo’. Al otro día le escribí otra vez a Arturo y le agradecí por todo lo que había hecho, porque había hablado contigo y había empujado un poco”, añadió.

    El vínculo entre Sarabia y Vidal se remonta a la epoca del King en el Barcelona. En aquel entonces, el DT del Elche era el ayudante de Quique Setién en el cuadro blaugrana.

    Tras su paso por Colo Colo. Cepeda fue vendido al Elche de España por US$ 3 millones. El Cacique se queda con el 30% del pase para una venta futura, al precio actual hay que descontarle los impuestos y comisiones, por lo que Blanco y Negro recibe 2,6 millones de dólares. Si a ese monto se le resta lo que pagaron los albos por el delantero zurdo (US$ 1,7 millones), el saldo a favor del conjunto de Macul es de 900 mil dólares.

