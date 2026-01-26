SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias”: la elogiosa bienvenida del Elche a Lucas Cepeda

    El club español oficializó la contratación del extremo chileno con distinguidas palabras y varias imágenes en sus redes sociales.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Cepeda firma su contrato con el Elche. Foto: @elchecf.

    La aventura de Lucas Cepeda en el fútbol español comenzó en la jornada de este lunes 26 de enero. El ahora ex jugador de Colo Colo llegó a las oficinas del Elche, ubicadas dentro del estadio Manuel Martínez Valero, para concretar el vínculo que lo unirá a los ilicitanos.

    El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el CSD Colo-Colo para el traspaso de Lucas Cepeda. El futbolista chileno se convierte en el nuevo jugador del Elche CF y firma un contrato por la presente temporada y cuatro más, que le vincula al Club hasta junio de 2030″, anunció la institución hispana.

    Luego los de la provincia de Alicante llenaron de elogios a su nueva figura y destacaron los logros que obtuvo con el Cacique. “Lucas Antonio Cepeda Barturen (Chile, 31/10/2002) se formó en la cantera del Santiago Wanderers, antes de continuar su desarrollo en el fútbol chileno y llegar a Colo-Colo, donde ha destacado por su velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias, consolidándose como una pieza importante dentro del conjunto albo, con el que se proclamó campeón de la Supercopa de Chile y de la competición liguera de su país”. narraron en su sitio web.

    Pero los elogios no pararon ahí, pues aseguraron que el delantero “ha demostrado personalidad y carácter competitivo, además de una notable evolución en su juego durante las últimas temporadas. Actualmente forma parte de la selección absoluta de Chile, participando en la fase de clasificación para el Mundial, consolidándose como uno de los talentos emergentes del fútbol chileno”.

    Por último, Elche describió a Cepeda como un “extremo zurdo, potente y vertical... Se caracteriza por su intensidad, capacidad para el uno contra uno y compromiso en el trabajo colectivo. Su incorporación refuerza la parcela ofensiva franjiverde y responde a la apuesta del Elche CF por un proyecto joven, ambicioso y con recorrido”.

    Recordemos que Lucas Cepeda fue vendido al Elche de España por US$ 3 millones. ¿Un negocio rentable? Los números son objetivos: si bien el Cacique se queda con el 30% del pase para una venta futura, al precio actual hay que descontarle los impuestos y comisiones, por lo que Blanco y Negro recibirá 2,6 millones de dólares líquidos. Si a ese monto se le resta lo que pagaron los albos por el delantero zurdo (US$ 1,7 millones), el saldo a favor del conjunto de Macul es de apenas 900 mil dólares por una de las grandes figuras del fútbol chileno, cuyo contrato terminaba a finales de 2027.

    Mira el video de la bienvenida a Lucas Cepeda:

