    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    El jugador utilizó Instagram para dejarle un mensaje a los hinchas. En tanto, el club también le dedicó algunos posteos en redes sociales.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Dos años después, Lucas Cepeda se despide del estadio Monumental y de Colo Colo, con un estatus muy distinto al que llegó: fue campeón, se ganó un espacio en la selección chilena adulta e hizo goles importantes en el plano nacional e internacional. Este jueves Blanco y Negro aceptó una oferta de Elche, elenco que milita en LaLiga de España.

    El club que marcha en el octavo puesto de la máxima categoría de ese país se hizo con los servicios del puntero de 23 años a cambio de US$ 3 millones por el 70% del pase. De aquel monto, que equivale al valor de la cláusula de salida del viñamarino, el Cacique recibe US$ 2,6 millones líquidos (2,2 millones de euros).

    La despedida

    Una vez que se ratificó el fichaje, Cepeda y Colo Colo tuvieron emotivos gestos. Primero, las cuentas en redes sociales del club publicaron una imagen con muchas fotos del ex Wanderers y el mensaje “Éxito, Lucas”. Luego, postearon un video en el que se muestra la conferencia de prensa en la que se presentó al zurdo, hace dos años, y posteriormente parte de sus principales goles y gambetas, en donde se consideraron los recordados tantos a Cerro Porteño, Junior de Barranquilla y sus amagues contra Universidad de Chile en el último Superclásico que jugaron por la Liga de Primera.

    El futbolista de 23 años no tardó en reaccionar. Colocó en sus historias de Instagram uno de los posteos que hizo el club y escribió: “Gracias por estos dos años. Me siento un jugador afortunado de vestir estos colores. Momentos maravillosos con ustedes. Eternamente agradecido”.

    Luego, en la publicación del video, comentó: “Eternamente agradecido de este hermoso club. Gracias por todo siempre y seré un hincha más. Nos volveremos a encontrar de seguro”. Sus palabras en este posteo ya tienen más de 8 mil ‘me gusta’ y su comentario fue respondido más de 250 veces hasta el cierre de esta nota.

    Números positivos

    En sus dos años, el zurdo jugó un total de 72 partidos por Colo Colo, en los que registró 15 goles y ocho asistencias.

    Foto: Photosport

    En 2024, fue pieza clave en el esquema de Jorge Almirón, pese a que a inicios de temporada no inició como titular en la consideración del estratega argentino. Anotó goles importantes para que el Cacique pudiera meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores ese año y para que consiguiera la recordada estrella 34, en una estrecha lucha con Universidad de Chile.

    Además, en un paupérrimo 2025 de Colo Colo, junto con Vicente Pizarro fue uno de los pocos futbolistas rescatables en una campaña en la que sumó 2.340 minutos.

