Colo Colo se queda con el 30% del pase: Blanco y Negro confirma la venta de Lucas Cepeda al Elche por US$ 3 millones

Colo Colo sufre una sensible pérdida. Tal como adelantó El Deportivo, Lucas Cepeda emprende su primera experiencia en el fútbol extranjero y parte rumbo a Europa. El Elche de España se hizo con los servicios del talentoso futbolista de 23 años, a cambio de US$ 3 millones por el 70% del pase. De aquel monto, que equivale al valor de la cláusula de salida del viñamarino, el Cacique recibe US$ 2,2 millones líquidos. Solo faltaba un trámite para concretar oficialmente la operación: que Blanco y Negro ratificara el traspaso en una reunión de directorio. Y aquello se produjo esta tarde.

La concesionaria que administra al conjunto albo realizó una reunión de directorio extraordinaria durante este jueves, a las 17 horas, donde se terminó por aprobar la propuesta de los hispanos. Ahora, el zurdo se deberá a someter a las correspondientes revisiones médicas que anteceden a la firma de contrato.

Cepeda fichará por el equipo ibérico, que es propiedad del agente de futbolistas Christian Bragarnik. El Elche pagará una cifra que bordea los US$ 3 millones por el traspaso del jugador. Eso sí, el Cacique conservará una parte de los derechos económicos del futbolista, con el objetivo de obtener nuevos réditos por una posible venta en el futuro.

El formado en Santiago Wanderers se sumará a la escuadra que es dirigida por Eder Sarabia, donde también compartirá camarín con Matías Dituro, exarquero de Universidad Católica. El equipo, actualmente, marcha octava posición y es una de las sensaciones de LaLiga.

Por otra parte, su salida, que se suma a la de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, deja un profundo vacío en el Cacique en materia futbolística. Es por ello que Fernando Ortiz le exigió a la concesionaria que preside Aníbal Mosa la contratación de un reemplazo para el zurdo.

En ese sentido, el gerente deportivo Daniel Morón se refirió a una posible nueva contratación: “Habíamos hablado con la directiva de que estábamos listos con los dos centrales, el lateral y el centrodelantero, a no ser de que hubiera algunas salidas. Hoy hay una salida y seguramente tendremos que buscar a alguien que lo reemplace”, indicó durante esta jornada.

Una salida esperada

Cepeda fichó por Colo Colo en febrero de 2024, proveniente de Santiago Wanderers, club donde realizó la mayor parte de su formación como profesional. Con los albos disputó 72 encuentros, convirtiendo 15 goles y aportando cuatro asistencias. Con el Cacique, logró consagrarse con la Liga de Primera y la Copa Chile, ambos títulos obtenidos en 2024.

Su gran rendimiento lo hizo dar el salto a la selección chilena, donde ha jugado 12 partidos. Ha anotado tres tantos y ha entregado dos habilitaciones. Es uno de los llamados a liderar el nuevo proceso de la Roja de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030.

Pese a su positivo pasar en Colo Colo, el atacante había manifestado sus pretensiones de partir. “No es por ser arrogante, pero he demostrado que puedo dar el salto. Ir a medirme afuera. Siempre tienes que dar pasos y quiero darlo para demostrar de qué estoy hecho como jugador”, aseguró. De hecho, no formó parte de los últimos amistosos del Cacique, mientras se destrababa su salida al fútbol europeo, salida que se terminó concretando.