    La reconstrucción de Colo Colo sin Lucas Cepeda: cómo los albos deben rearmarse después de su partida al Elche

    Esta tarde, el directorio de Blanco y Negro se reunirá para oficializar la partida del porteño al equipo español. El adiós del jugador formado en Santiago Wanderers deja un vacío clave. Fernando Ortiz le exigió a Blanco y Negro que llegue un reemplazante.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Lucas Cepeda, en un partido de Colo Colo. (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Lucas Cepeda se va de Colo Colo. Como informó El Deportivo, el Elche, de LaLiga, el principal torneo español y una de las cinco competencias más importantes, convenció a los albos. El equipo ibérico, propiedad del agente de futbolistas Christian Bragarnik, pagará una cifra que bordea los US$ 3 millones por el traspaso del jugador de 23 años. Los albos conservarán una parte de los derechos económicos sobre el futbolista, con la aspiración de obtener nuevas ganancias en un negocio futuro.

    El porteño celebra. Hace un tiempo que consideraba que estaba preparado para dar el salto a un medio más competitivo. De hecho, se estaba alistando para cuando llegara la llamada. Hace un tiempo, por ejemplo, trabaja con Juan Ramírez, el preparador físico que ha acompañado la carrera de Arturo Vidal, para lograr parámetros físicos que lo acercaran a las exigencias de la alta competencia. En los albos y en la Selección había alcanzado notoriedad.

    La reconstrucción de Colo Colo sin Lucas Cepeda: cómo los albos deben rearmarse después de su partida al Elche

    Colo Colo también festeja. En un año particularmente complejo en lo económico, producto de la ausencia alba en torneos internacionales, el club de Macul abrocha su tercera operación millonaria. Antes, se había desprendido de Vicente Pizarro, quien partió a Rosario Central, y de Alan Saldivia, quien se enroló en Vasco da Gama. Los recursos que ingresen serán claves para sostener una planilla que hasta el año pasado era la más cara de la historia del fútbol chileno. Este jueves, el directorio de Blanco y Negro se reúne para aprobar la transacción. No deberían existir inconvenientes, pues la operación se realizó de acuerdo a los parámetros establecidos por la concesionaria que preside Aníbal Mosa.

    Sin embargo, en el plano futbolístico la partida de Cepeda representa una merma clave. En resumen, porque el Cacique se desprende de su mejor jugador. En términos más específicos, porque deja partir a un jugador que marca diferencias por ambas orillas. Aunque es zurdo, y transita cómodamente cuando juega por su perfil, no tiene problemas para cambiarse de banda y actuar a pierna cambiada con igual eficiencia, como ha preferido hacerlo en la última parte de su carrera. Esa es una de las cualidades que llamó la atención del equipo ibérico.

    Francisco Marchant, ante Unión Española, en 2025 (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El Cacique tendrá que reordenar sus piezas. En principio, porque cuenta con escasas opciones para el puesto. En la plantilla actual, Francisco Marchant, Cristián Zavala, Leandro Hernández y Yastin Cuevas aparecen como cartas para ejercer la función, considerando que Javier Correa y Maximiliano Romero son marcados centrodelanteros.

    La otra es Marcos Bolados, pero el antofagastino sufrió una lesión que lo hará perderse varios meses de competencia. De hecho, aún está pendiente el diagnóstico médico del exjugador de Coquimbo Unido, quien sufrió una dolencia después de errar un lanzamiento en la definición por penales en el choque ante Peñarol, por la Copa Serie Río de La Plata. Una dolencia agravaría el panorama.

    En ese escenario, el Cacique requerirá destinar las ganancias que obtenga por el negocio de Cepeda, o al menos parte de ellas, al fichaje de un nuevo futbolista. Hace rato que los albos buscan una pieza para esa plaza.

    La palabra de Morón

    La reunión del directorio albo no solo servirá para aprobar el traspaso de Cepeda. También debería ser la instancia en que se discuta la contratación de quien llegue a ocupar su lugar. Internamente, Fernando Ortiz había transmitido la necesidad de reemplazarlo si se concretaba su partida. Ahora, el condicional ya no existe, por lo que el entrenador presionará para que llegue la pieza que necesita para garantizar el funcionamiento de su sistema. Después del partido frente a Peñarol, el DT se remitió a los parabienes para su ahora exdirigido. “Está en un momento donde tiene que estar tranquilo. Es un jugador extraordinario, diferente al resto. Que, si no es hoy, va a llegar el día de mañana. Es difícil llevar esa ansiedad de jugador joven como es él, pero ahí va. Ojalá que se pueda llegar a un buen destino para él y para el club”, expresó.

    En Uruguay, al menos, quedó claro que se trata de una necesidad que hay que atender. “Habíamos hablado con la directiva de que estábamos listos con los dos centrales, el lateral y el centrodelantero, a no ser de que hubiera algunas salidas. Hoy hay una salida y seguramente tendremos que buscar a alguien que lo reemplace”, planteó Daniel Morón, el gerente deportivo del Cacique, en línea con la pretensión del estratega.

