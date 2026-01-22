SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Gobernar sin oposición: qué hay detrás de la intención de Mosa de apoderarse de un 30 por ciento más de Blanco y Negro

    El timonel de la concesionaria que administra a Colo Colo busca ampliar su participación en la sociedad. Antes, eso sí, debe encontrar interesados en traspasarles sus títulos. La gestión es clave para el futuro del club más popular de Chile.

    Por 
    Christian González
    Cristian Barrera
     
    Jorge Sánchez
    Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (Foto: Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

    Aníbal Mosa remece a Colo Colo. El presidente de Blanco y Negro emite una Oferta Pública de Adquisición de Acciones por el 30 por ciento de la compañía y el mensaje es contundente: quiere pasar a controlar la sociedad anónima que administra al fútbol de Colo Colo.

    La propuesta es por hasta 30.000.000 de títulos de la serie B emitidas por Blanco y Negro. La realizó a través de Inversiones Panitao Limitada, sociedad domiciliada en Frutillar. A través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, Mosa tiene el 36,06 por ciento de los papeles de la firma. Es decir, si prospera su idea, superaría el 66,6% del dominio y ya no tendría contrapeso en la mesa. Mosa está dispuesto a pagar sobreprecio.

    Gobernar sin oposición: qué hay detrás de la intención de Mosa de apoderarse de un 30 por ciento más de Blanco y Negro

    La operación es mucho más que la suma de títulos y los meros números. En la práctica, si fructifica su idea, Mosa pasaría a administrar Blanco y Negro sin la oposición que, cada cierto tiempo, suelen encontrar sus determinaciones. Teóricamente, también, se acabarían las turbulencias que han caracterizado a la concesionaria del club de Macul en toda su existencia. Lo más trascendente, eso sí, es que de concretarse la iniciativa, el sureño garantizaría su permanencia al mando de la firma, sin depender anualmente de lo que decida la Junta Ordinaria de Accionistas, que tradicionalmente se realiza en abril. Al margen de que los gobiernos corporativos en ByN son trianuales, basta que un bloque remueva a un director para citar a nuevos comicios. El propio Mosa ocupó la fórmula.

    Hasta ahora, Mosa cuenta con tres asientos en el directorio (los otros dos representantes son Eduardo Loyola y Aziz Mosa, su sobrino), contra los cuatro que detenta el denominado Bloque Vial, que aglutina a los detractores del actual timonel, con Alfredo Stöhwing, quien también presidió la empresa, como la cara más visible.

    Alfredo Stöhwing, parte del bloque Vial (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Esa distribución obliga al puertomontino a buscar a un decisivo aliado a la hora de adoptar decisiones: el Club Social y Deportivo Colo Colo. La corporación que encabeza Edmundo Valladares, en la práctica, tiene el poder de desequilibrar votaciones. Su postura ha sido volátil. Si bien en la actualidad está dentro del ‘oficialismo’, por haber apoyado a Mosa para su permanencia en la testera, también ha ejercido la presidencia con el apoyo del bloque Vial. La abstención también ha sido un mecanismo, aunque en la práctica termina favoreciendo al mismo sector.

    La intención de Mosa

    El prospecto de la oferta establece con cierta claridad la intención de Mosa. “El objetivo de la oferta es alcanzar una participación accionaria que permita al oferente consolidar una posición de control en la sociedad”, sostiene. “Facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la sociedad”, complementa. Es decir, prácticamente, gobernar sin oposición y sin siquiera depender de los votos del Club Social. En el mejor escenario, o sea, adquiriendo todo el paquete, Mosa pasaría a tener seis asientos, aunque incluso teniendo cinco ya no tendría contrapeso, pues se impondría por 5-4 en cualquier situación, considerando en contra los dos votos que tendría el bloque opositor y los dos del Club Social. Es más, ni siquiera es necesario que compre todos los papeles que está dispuesto a transar, ya que bastaría con que alcance el 50% de la propiedad para ya tener una posición dominante dentro de la mesa.

    El problema para la idea radica en que, hasta ahora, en la actual oposición no se observa la voluntad de vender acciones en virtud de la oferta que plantea Mosa. De hecho, en el bloque Vial reaccionaron con sorpresa ante la publicación realizada por La Tercera y descartaron de plano tener un acuerdo para venderle algún paquete accionario.

    En alerta

    En el Club Social, en tanto, se declararon en alerta. “Nos interesa de sobremanera, más aún a nueve años del término del contrato de concesión vigente (termina el 2035), donde además ustedes recordarán que vamos a pasar a controlar como club el 50 o el 99% de la propiedad de Blanco y Negro, según se pague la deuda fiscal”, planteó Valladares. “Más allá de eso, vamos a mantener cautela. Este es un proceso que puede durar un mes o más, pero también queremos decirlo con firmeza y claridad: no existe ningún proyecto deportivo-institucional que se sostenga sin el CSyD Colo Colo, sin sus socios“, puntualizó.

    Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo (Foto: Andres Pérez) Andres Perez

    Valladares pone como ejemplo de la relevancia de la institución que dirige el proyecto más ambicioso que tienen en mente los albos: la remodelación del estadio Monumental. “Eso depende no solo de un buen proyecto, sino también de la conformidad del Club Social y Deportivo y de su gente. Por lo tanto, seguiremos con atención este proceso, porque puede marcar el futuro próximo de Colo Colo”, expresó.

    De todas formas, abogó por una visión unitaria en Blanco y Negro, con la mirada puesta en Colo Colo como integridad. “Cuando nos tocó presidir junto a Edison Marchant, como directores nombrados por el club, impulsamos un proyecto para todo Colo Colo. Ese proyecto contó con los votos de un sector de la mesa, pero siempre tuvimos que convencer para gobernar. Primero, con un proyecto, y después con cada una de las decisiones. Intentamos siempre acercar posiciones entre los dos bloques”, recordó.

