Esteban Pavez todavía está dando explicaciones. Las declaraciones del volante, uno de los capitanes de Colo Colo, que sitúan a Universidad Católica como “la mejor institución del país”, lo obligan a precisar sus dichos.

A la oposición de los hinchas y los jugadores históricos y a la respuesta de Aníbal Mosa, quien le restó validez al comentario, se suma, ahora, la explicación que tuvo que darle a Edmundo Valladares, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, la entidad matriz de la institución afincada en Macul.

Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

Valladares reveló qué sostuvo un diálogo con el mediocampista a propósito del comentario. “Entendemos que el club es lo más importante, es la institución más grande, que por lo que representa históricamente para el pueblo chileno, por las ramas deportivas que tiene, por los logros, por la cantidad de socios, por mil razones, para nosotros el Club Social y Deportivo Colo Colo es la institución más grande del país. Lo hablamos internamente también con Esteban“, puntualizó.

También abordó las críticas que ha recibido el volante por su nivel de juego. "Ha habido muchas críticas a Esteban, partiendo por lo futbolístico. Son críticas que pueden ser válidas o no, pero creo que en general en la institución, y en nuestro plantel, obviamente ha habido problemas y situaciones complejas. El rendimiento futbolístico no ha sido el esperado, pero no creo que pase solo por él", estimó.

El nuevo estadio

El timonel de la corporación también abordó el proyecto institucional más ambicioso: la construcción del nuevo estadio Monumental. En este plano, dio a conocer una alternativa que se suma al plan que se había presentado en abril, en el marco de un accidentado centenario. "Hay dos alternativas. Una, con una capacidad de 60.000 espectadores. Hay otra que es un poco más acotada, con una capacidad de 51.000 espectadores. Y eso es lo que habrá que revisar en detalle, respecto de cómo se puede avanzar", explicó.

“Me quedo con que al menos está la voluntad de avanzar, de encontrar un punto común. Y creo que eso es bueno para que todo lo que ya se ha hecho, cuando Alfredo Stöhwing fue presidente y después cuando tomó la presidencia Aníbal Mosa en Blanco y Negro, no quede en nada", sentenció.

"Eso es lo positivo, que podamos tomar lo que ya se avanzó. Y en esa línea se está trabajando", concluyó.