SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Alfredo Stöhwing advierte las graves consecuencias de un nuevo rechazo de los estados financieros de Blanco y Negro

El expresidente de la concesionario señala cuáles son los efectos que podría producir que no se apruebe el balance de 2024.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Alfredo Stöhwing advierte las consecuencias del nuevo rechazo de los estados financieros. Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Un viernes muy complejo se vivió en Blanco y Negro, luego de que la Junta de Accionistas rechazara por tercera vez los estados financieros de la sociedad anónima, lo que pone en un delicado panorama a la sociedad anónima frente a la CMF, que deberá indicar los pasos siguientes para zanjar la situación.

El 50,05% de los votos volvió a objetar la memoria, mientras que la aprobación alcanzó al 39,49%. El 10,35 por ciento de los votos fueron blancos, mientras que se registró un 0,1 por ciento de abstenciones.

Mientras Aníbal Mosa denunció una “revancha personal” desde el bloque opositor, Alfredo Stöhwing, representante de ese sector, advierte las consecuencias de este tercer rechazo.

“Dado que se rechazaron los estados financieros, legalmente se debe citar a una nueva Junta para aprobar o rechazarlos. La sociedad no puede mantenerse sin estados financieros aprobados”, afirma el director de la concesionaria.

En ese contexto, dice que, “en el caso de que se rechace el balance en la nueva junta, queda automáticamente revocado el directorio vigente. En esa misma cita se tiene que elegir un nuevo directorio, en el cual no pueden participar aquellos que aprobaron el balance rechazado. Además, los directores que aprobaron el balance que generó la revocación quedan inhabilitados para ser reelegidos por el periodo siguiente”.

Incierto panorama

Aún resta que la CMF se pronuncie frente a una situación sin precedentes. Cabe recordar que El escenario ya se había dado en dos ocasiones: en la Junta Ordinaria de Accionistas de abril (en la que el 50,2% de los votos expresó su disconformidad) y, luego, en la Junta Extraordinaria de Accionistas, convocada para junio, a la que la testera del club debía llegar con el informe corregido. Ahí, el 49,9% objetó las cifras, aunque solo el 39,48% los aprobó.

Si bien la Comisión para el Mercado Financiero, tras la última vez había instado a solucionar el tema, este tercer rechazo abre un flanco de muchas dudas. Si se da el escenario que plantea Stöhwing, será la primera vez una directorio de Blanco y Negro es destituido.

Más sobre:FútbolColo ColoBlanco y NegroAlfredo StöhwingAníbal Mosa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Trump anuncia un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software

Formalizan a suspendido fiscal Carlos Palma por revelación de secreto en causa por tráfico de drogas: queda con arraigo nacional

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Paro en terminal portuario de Valparaíso cumple 10 días y no tiene visos de concluir

Acusa falta de apoyo de la mesa nacional: diputada Marzán renuncia a la presidencia regional de Valparaíso del PPD

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo
Chile

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Formalizan a suspendido fiscal Carlos Palma por revelación de secreto en causa por tráfico de drogas: queda con arraigo nacional

Acusa falta de apoyo de la mesa nacional: diputada Marzán renuncia a la presidencia regional de Valparaíso del PPD

Trump anuncia un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software
Negocios

Trump anuncia un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software

Paro en terminal portuario de Valparaíso cumple 10 días y no tiene visos de concluir

Nicolás Eyzaguirre estima que el ajuste fiscal de US$ 6.000 millones de Kast llevaría a Chile a una recesión

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes
Tendencias

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Con lo mejor que tiene: revisa el once de la Roja para enfrentar a Perú
El Deportivo

Con lo mejor que tiene: revisa el once de la Roja para enfrentar a Perú

Alfredo Stöhwing advierte las graves consecuencias de un nuevo rechazo de los estados financieros de Blanco y Negro

Alemania consigue una revitalizadora goleada sobre Luxemburgo para tomar el liderato en su grupo eliminatorio

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí
Cultura y entretención

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión
Mundo

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Las reacciones en Estados Unidos al Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida