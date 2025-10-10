Alfredo Stöhwing advierte las graves consecuencias de un nuevo rechazo de los estados financieros de Blanco y Negro

Un viernes muy complejo se vivió en Blanco y Negro, luego de que la Junta de Accionistas rechazara por tercera vez los estados financieros de la sociedad anónima, lo que pone en un delicado panorama a la sociedad anónima frente a la CMF, que deberá indicar los pasos siguientes para zanjar la situación.

El 50,05% de los votos volvió a objetar la memoria, mientras que la aprobación alcanzó al 39,49%. El 10,35 por ciento de los votos fueron blancos, mientras que se registró un 0,1 por ciento de abstenciones.

Mientras Aníbal Mosa denunció una “revancha personal” desde el bloque opositor, Alfredo Stöhwing, representante de ese sector, advierte las consecuencias de este tercer rechazo.

“Dado que se rechazaron los estados financieros, legalmente se debe citar a una nueva Junta para aprobar o rechazarlos. La sociedad no puede mantenerse sin estados financieros aprobados”, afirma el director de la concesionaria.

En ese contexto, dice que, “en el caso de que se rechace el balance en la nueva junta, queda automáticamente revocado el directorio vigente. En esa misma cita se tiene que elegir un nuevo directorio, en el cual no pueden participar aquellos que aprobaron el balance rechazado. Además, los directores que aprobaron el balance que generó la revocación quedan inhabilitados para ser reelegidos por el periodo siguiente”.

Incierto panorama

Aún resta que la CMF se pronuncie frente a una situación sin precedentes. Cabe recordar que El escenario ya se había dado en dos ocasiones: en la Junta Ordinaria de Accionistas de abril (en la que el 50,2% de los votos expresó su disconformidad) y, luego, en la Junta Extraordinaria de Accionistas, convocada para junio, a la que la testera del club debía llegar con el informe corregido. Ahí, el 49,9% objetó las cifras, aunque solo el 39,48% los aprobó.

Si bien la Comisión para el Mercado Financiero, tras la última vez había instado a solucionar el tema, este tercer rechazo abre un flanco de muchas dudas. Si se da el escenario que plantea Stöhwing, será la primera vez una directorio de Blanco y Negro es destituido.