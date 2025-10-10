No hay tregua para Aníbal Mosa en Colo Colo: accionistas vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro

No hay tregua en Colo Colo. La Junta Extraordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, que se había convocado para este viernes en el hall del estadio Monumental, con la finalidad de aprobar los estados financieros de la concesionaria alba correspondientes a 2024, volvió a rechazar el informe contable presentado por la administración que encabeza Aníbal Mosa.

El 50,05% de los votos volvió a objetar la memoria, mientras que la aprobación alcanzó al 39,49%. El 10,35 por ciento de los votos fueron blancos, mientras que se registró un 0,1 por ciento de abstenciones.

Un escenario que se repite

El escenario ya se había dado en dos ocasiones: en la Junta Ordinaria de Accionistas de abril (en la que el 50,2% de los votos expresó su disconformidad) y, luego, en la Junta Extraordinaria de Accionistas, convocada para junio, a la que la testera del club debía llegar con el informe corregido. Ahí, el 49,9% objetó las cifras, aunque solo el 39,48% los aprobó.

Alejandro Paul, gerente general de Blanco y Negro (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El rechazo debe ser informado nuevamente a la Comisión para el Mercado Financiero, que tendrá que otorgar un nuevo plazo para su corrección y, otra vez, para la citación de una junta en la que tendrá que someterse a aprobación.

La diferencia radica en que un cuarto proceso tiene carácter de perentorio: un nuevo rechazo involucraría la inhabilitación de Mosa y los otros dos directores que componen su bloque: Eduardo Loyola y su sobrino, Aziz Mosa.