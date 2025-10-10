Aníbal Mosa dispara contra el bloque Vial-Ruiz Tagle: “Están manchando la institución; aquí hay una revancha personal”

Aníbal Mosa salió visiblemente molesto de la Junta de Accionistas que por tercera vez rechazó los estados financieros de Blanco y Negro. El timonel de la concesionaria denunció una “revancha personal” del bloque opositor, reflejada en lo sucedido este viernes.

“Hoy ha quedado demostrado nuevamente que los argumentos esgrimidos por esta gente obstruccionista, que busca hacerle daño definitivamente a Colo Colo, son los mismos”, comenzó señalando sobre el bloque Vial-Ruiz Tagle.

“Es difícil así, pero ellos han elegido ese camino. Creo que es el camino equivocado, la mayoría de los colocolinos se ha hecho una opinión sobre esta situación, no tiene que ver con que si alguien se llevó plata para la casa o no se llevó plata para la casa, o lo imputó mal o lo imputó bien, o quiere salir con utilidades o con pérdidas“, prosiguió.

El puertomontino endureció el tono y afirmó: “Este grupo de inversionistas está manchando una institución y de cierta manera la gente se está dando cuenta de que a ellos no les interesa Colo Colo, de que aquí hay una revancha personal y que los temas personales están afectando a la institución”, lamentó.

E insistió en su completa inocencia. “A mí me pueden criticar y me pueden decir muchas cosas, pero falta de transparencia por ningún motivo. Yo no llego a esta institución para hacer arreglines financieros. Se me puede recriminar muchas cosas, pero las manos yo las tengo completamente limpias”, expresó.

“Guerra declarada”

En ese contexto, Mosa reforzó de la idea de que hay algo orquestado hacia él. “Hay una guerra declarada contra mi persona de un grupo de accionistas que está acarreando a la institución en una situación que no tiene ningún sustento. O sea, si hubiese algo irregular, la CMF inmediatamente habría tomado cartas en el asunto, muchachos. Hoy día somos una institución que cada tres meses entrega sus estados financieros, que declara todas sus compras, sus ventas, sus inversiones, entonces les puedo asegurar que no hay nada extraño y esperamos la resolución para saber cómo vamos a proseguir con esto”, indicó.

Por otra parte, críticó la ausencia de representantes del bloque opositor y tuvo duras palabras para esto. “Ellos, por diferentes motivos, mandan a sus delfines a que den este tipo de peleas sucias, cochinas. La gente cada día se ha ido dando cuenta de que esta es una guerra más política que de fondo”, resaltó.