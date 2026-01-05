SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    En el Monumental buscan recursos para financiar una temporada sin participación internacional. Este miércoles se producirá una decisiva reunión.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Christian González
    Vicente Pizarro, en el duelo entre los albos y Cobresal (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Colo Colo trabaja en dos frentes. En el deportivo, los albos iniciaron la pretemporada, que desarrollarán en las instalaciones que el Sifup mantiene en Pirque. En lo institucional, las preocupaciones son varias. Por un lado, terminar la conformación del plantel, que, por ahora, suma como novedades a Matías Fernández y Joaquín Sosa. Por otro, quizás lo más importante, generar los recursos para financiar una temporada en la que no contarán con uno de sus principales soportes económicos: el dinero que ingresa por la participación en torneos internacionales.

    Los albos necesitan dinero fresco. Hacer caja, como suele decirse en el ámbito económico. Para eso, deben desprenderse de sus principales figuras. Este miércoles, el directorio de Blanco y Negro se reunirá para discutir dos materias: posibles nuevos fichajes y la revisión de las ofertas por Vicente Pizarro y Alan Saldivia, los dos que están más cerca de dejar el Monumental.

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Por el volante, de 23 años, existe un principio de acuerdo con Rosario Central. Las condiciones son ventajosas para el Cacique. La operación considera el ingreso de US$ 2,2 millones por el 70 por ciento de los derechos económicos sobre el mediocampista, una de las figuras más regulares de los albos en las últimas campañas. Es decir, el Cacique se reserva el 30 por ciento del pase ante la posibilidad de una venta posterior, apostando a la mejor vitrina que ofrecen el mercado transandino.

    El principal aval para el fichaje de Pizarro es un viejo conocido albo: Jorge Almirón. El extécnico del Cacique ocupa hoy la banca canalla. En su paso por Macul, el estratega consideró como pieza clave al mediocampista. Juntos consiguieron dos títulos. El mediocampista sumó 171 partidos con la camiseta alba, en los que marcó 13 goles y aportó siete asistencias.

    Alan Saldivia. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Un adiós necesario

    En el caso de Saldivia confluyen dos factores igualmente determinantes. Por un lado, la propuesta del Vasco da Gama, de Brasil, que terminará pagando US$ 1,8 millones por el 70 por ciento de los derechos económicos. Nominalmente, un poco menos que los US$ 2 millones que pretendían inicialmente en Macul por el defensor uruguayo, pero, como Pizarro, con la posibilidad de allegar nuevas ganancias en un traspaso por posterior.

    Por otro lado, está la falta de compromiso de parte del defensor que comenzó a irritar en el Cacique. De hecho, Aníbal Mosa fue tajante con el jugador. "Tenemos que revisar algo con nuestro central Alan Saldivia. Tenemos que tener una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él, para ver si se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club, si su cabeza va estar dentro del club. Va a ser una decisión”, explicó al término de una reunión de directorio, el 20 de diciembre.

    Mosa le asignó un carácter clave a esa conversación. “Una vez decidiendo eso, si Alan se queda, nosotros iríamos por un marcador central zurdo. Si Alan se va, iríamos por un marcador central zurdo y uno derecho”, estableció.

    Más sobre:Colo ColoAlan SaldiviaVicente PizarroBlanco y NegroFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Codelco cerró 2025 con ligero aumento productivo: alcanzó las 1.332.000 toneladas de cobre

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Verano 2026: Se espera un mayor turismo interno y destacan destinos como Isla de Pascua

    Gulf aumenta su presencia en Chile con la entrada al mercado de lubricantes de automóviles vía alianza con Refax

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela
    Chile

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    Resultados PAES Admisión 2026: autoridades destacan estabilidad en los puntajes promedio aunque reportan baja en Ciencias

    Proclamación oficial en el Tricel, viaje a Perú y reunión en ICARE: la extensa agenda de José Antonio Kast para esta semana

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G
    Negocios

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G

    Codelco cerró 2025 con ligero aumento productivo: alcanzó las 1.332.000 toneladas de cobre

    Verano 2026: Se espera un mayor turismo interno y destacan destinos como Isla de Pascua

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia
    El Deportivo

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Cómo fue el emotivo reencuentro entre Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la primera práctica de la U

    José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    China pide a Estados Unidos evitar usar la “amenaza china” para “justificar” sus posibles acciones en Groenlandia
    Mundo

    China pide a Estados Unidos evitar usar la “amenaza china” para “justificar” sus posibles acciones en Groenlandia

    Nicolás Maduro es trasladado al tribunal de Nueva York para comparecer ante la justicia estadounidense

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso