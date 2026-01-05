Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

Colo Colo trabaja en dos frentes. En el deportivo, los albos iniciaron la pretemporada, que desarrollarán en las instalaciones que el Sifup mantiene en Pirque. En lo institucional, las preocupaciones son varias. Por un lado, terminar la conformación del plantel, que, por ahora, suma como novedades a Matías Fernández y Joaquín Sosa. Por otro, quizás lo más importante, generar los recursos para financiar una temporada en la que no contarán con uno de sus principales soportes económicos: el dinero que ingresa por la participación en torneos internacionales.

Los albos necesitan dinero fresco. Hacer caja, como suele decirse en el ámbito económico. Para eso, deben desprenderse de sus principales figuras. Este miércoles, el directorio de Blanco y Negro se reunirá para discutir dos materias: posibles nuevos fichajes y la revisión de las ofertas por Vicente Pizarro y Alan Saldivia, los dos que están más cerca de dejar el Monumental.

Por el volante, de 23 años, existe un principio de acuerdo con Rosario Central. Las condiciones son ventajosas para el Cacique. La operación considera el ingreso de US$ 2,2 millones por el 70 por ciento de los derechos económicos sobre el mediocampista, una de las figuras más regulares de los albos en las últimas campañas. Es decir, el Cacique se reserva el 30 por ciento del pase ante la posibilidad de una venta posterior, apostando a la mejor vitrina que ofrecen el mercado transandino.

El principal aval para el fichaje de Pizarro es un viejo conocido albo: Jorge Almirón. El extécnico del Cacique ocupa hoy la banca canalla. En su paso por Macul, el estratega consideró como pieza clave al mediocampista. Juntos consiguieron dos títulos. El mediocampista sumó 171 partidos con la camiseta alba, en los que marcó 13 goles y aportó siete asistencias.

Un adiós necesario

En el caso de Saldivia confluyen dos factores igualmente determinantes. Por un lado, la propuesta del Vasco da Gama, de Brasil, que terminará pagando US$ 1,8 millones por el 70 por ciento de los derechos económicos. Nominalmente, un poco menos que los US$ 2 millones que pretendían inicialmente en Macul por el defensor uruguayo, pero, como Pizarro, con la posibilidad de allegar nuevas ganancias en un traspaso por posterior.

Por otro lado, está la falta de compromiso de parte del defensor que comenzó a irritar en el Cacique. De hecho, Aníbal Mosa fue tajante con el jugador. "Tenemos que revisar algo con nuestro central Alan Saldivia. Tenemos que tener una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él, para ver si se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club, si su cabeza va estar dentro del club. Va a ser una decisión”, explicó al término de una reunión de directorio, el 20 de diciembre.

Mosa le asignó un carácter clave a esa conversación. “Una vez decidiendo eso, si Alan se queda, nosotros iríamos por un marcador central zurdo. Si Alan se va, iríamos por un marcador central zurdo y uno derecho”, estableció.