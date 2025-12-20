Aníbal Mosa sufre un lapsus durante su declaración. Menciona a Matías Zaldivia, exzaguero de Colo Colo que hoy es puntal en Universidad de Chile, cuando, en realidad, quería referirse a Alan Saldivia, el defensor uruguayo que fue perdiendo terreno en la escuadra alba.

Los albos están abocados a la conformación del plantel con que competirán en un 2026 que no incluirá participación a nivel internacional. La paupérrima campaña que cumplieron en 2025, el año del centenario institucional, los dejó sin cupos en la Copa Libertadores ni en la Copa Sudamericana.

El fuerte dardo de Aníbal Mosa contra Alan Saldivia

Este viernes, el directorio de Blanco y Negro visó el fichaje de Matías Fernández, lateral derecho proveniente de Independiente del Valle. También determinó el retorno de Jeyson Rojas, quien estaba cedido en Deportes La Serena. El portomontino cerró la búsqueda para la banda diestra.

Hay otro sector defensivo que urge renovar: el centro. Las partidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas dejaron dos cupos por llenar, al margen de la necesidad de volver a darle firmeza a una zona clave para obtener buenos resultados.

Alan Saldivia. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En ese plano, Mosa le lanzó un duro dardo al charrúa. “Tenemos que revisar algo con nuestro central Alan Saldivia. Tenemos que tener una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él, para ver si se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club, si su cabeza va estar dentro del club. Va a ser una decisión”, explicó al término de la reunión de directorio.

El diálogo tiene carácter de clave. “Una vez decidiendo eso, si Alan se queda, nosotros iríamos por un marcador central zurdo. Si Alan se va, iríamos por un marcador central zurdo y uno derecho”, estableció, respecto de los efectos que tendrá ese cara a cara.

Dudas y ofertas

Saldivia tenía que ser uno de los soportes defensivos albos. Sin embargo, su rendimiento cayó notoriamente. En toda la temporada, participó en 30 partidos, considerando los 19 que disputó en la Liga de Primera, los seis que jugó en la Copa Libertadores y los cinco en que participó en la Copa Chile.

En Macul ha sido criticado por su falta de compromiso y hasta se ha deslizado su indisciplina. De hecho, se veía como atractiva la opción de transferirlo. El Orlando City, de Estados Unidos; el Venezia, de Italia; y Vasco da Gama y Botafogo aparecieron como opciones, pero la operación no se cristalizó. Los albos pretendían US$ 3,5 millones por su ficha.