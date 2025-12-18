Colo Colo se rearma. Los albos no tendrán participación en torneos internacionales, pero están obligados a revertir un paupérrimo 2025 con una participación destacada en el ámbito local. En esa línea, la gerencia deportiva del club, que encabeza Daniel Morón, y el técnico Fernando Ortiz exploran opciones para fortalecer la plantilla.

Al directorio que encabeza Aníbal Mosa le corresponde otra misión: la de proveer los recursos para concretar los fichajes. En esa línea, este miércoles habrá una reunión decisiva, en la que examinarán las gestiones que se han desarrollado en los últimos días para potenciar al equipo de Macul.

Aníbal Mosa fija la prioridad de Colo Colo para reforzarle el plantel a Fernando Ortiz

El Cacique sufrió partidas como las de Mauricio Isla, Óscar Opazo y Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Alexander Oroz, quienes no entraron en los planes de Ortiz para la próxima temporada. La búsqueda de nuevas piezas responde, precisamente, a la necesidad de reemplazarlos.

Mosa establece la prioridad. "Los puntos a reforzar ya están definidos y estamos preocupados de la línea de atrás primero que todo. Una vez que tengamos la reunión con los directores, que son los primeros que tienen que enterarse, se lo haremos saber a la opinión pública", declaró el timonel de Blanco y Negro. En esa línea, el coquimbano Francisco Salinas es una de las principales opciones. Ya se abrochó el arribo de Matías Fernández. Se avanza con Coquimbo para lograr un entendimiento.

“Estamos trabajando todos los días, con nuestro gerente deportivo, con nuestro gerente general y con el área de scouting. Estamos haciendo la pega que hay que hacer”, añadió, respecto de las gestiones que se están realizando para potenciar el plantel.

Ofertas y pretemporada

Mosa también abordó el interés por algunas de las figuras del equipo popular, como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda. “Nada por el momento”, contestó respecto de alguna gestión que conduzca a la potencial compra del volante o del delantero.

También abordó el futuro de Arturo Vidal en el club. "Arturo tiene contrato vigente, como todo el resto. El día 3 de enero llegará todo el equipo“, puntualizó.

La pretemporada de los albos se realizará en Pirque y tendrá como centro de operaciones el complejo deportivo que mantiene el Sifup. Se trabaja en la programación de amistosos internacionales.