Alarma en Colo Colo: importante escuadra brasileña está tras los pasos de Vicente Pizarro

En una pésima temporada, fueron muy pocos los jugadores de Colo Colo que pudieron, al menos, eludir la crítica. Uno de los que intentó salir de esa contagiosa situación fue Vicente Pizarro, quien fue titular tanto en el periodo de Jorge Almirón, como en el de su reemplazante Fernando Ortiz.

“Estábamos acostumbrados el año pasado a cosas bonitas, donde fuimos campeones e internacionalmente competimos hasta el final. Este año no se nos dio. El fútbol tiene estas cosas, nos preparamos para algo importante este año y no se nos dio”, afirmó el jugador tras la derrota ante Audax Italiano, resultado que dejó al equipo fuera de la Copa Sudamericana.

Asimismo, agregó que “el rendimiento de los jugadores no fue bueno. Todos tuvimos que dar más, cada uno lo sabe. Fue un año difícil, donde pasaron momentos a los que uno no está acostumbrado. Uno suele pelear cosas importantes. Colo Colo tiene que pelear cosas importantes y no pasar un año como este”.

Sin embargo, el Vicho está consciente de que a sus 23 años es el momento de partir. Así lo manifestó en la misma alocución, después de un año para el olvido para los albos, justo en el centenario de la fundación del club.

“Me formé acá en Colo Colo. Estoy a gusto, pero también tengo ganas de dar un paso adelante en mi carrera si se da. Siempre voy a rendir el máximo acá e intentarlo todo. Pero no es momento de pensar en eso”, explicó el mediocampista.

En el mercado

Pero hace rato que otras ligas tienen en su radar al hijo de Jaime, actual ministro de Deportes. En junio pasado, el medio británico Team Talk aseguró que el Rangers de Glasgow, uno de los grandes clubes de Escocia, está tras los pasos del volante.

La salida del Vicho no será una cuestión fácil para los europeos. De acuerdo con la misma información, escuadras como la Juventus de Italia y Valencia de España ya enviaron a ojeadores al Monumental para ver en vivo al mediocampista.

En Reino Unido, hablaron de un millonario ofrecimiento para tentar al cuadro de Macul de que venda a una de sus figuras más exportables. Según el mismo sitio, Rangers estaba dispuesto a ofrecer cerca de 4 millones de libras por el pase, es decir, alrededor de 5,5 millones de dólares.

Más cerca en el tiempo, la llegada de Gustavo Quinteros a Independiente ha abierto la posibilidad de ver a otro chileno en Avellaneda, donde juegan Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames.

El santafesino tiene al futbolista entre sus predilectos, desde que lo hizo debutar en Colo Colo. Incluso, algunos medios partidarios del Rojo especulan con un cambio con el volante chileno Galdames.

Desde Brasil

No son los únicos clubes que lo tienen en carpeta. Athletico Paranaense, equipo recién ascendido a la Serie A del Brasileirao, tiene a Pizarro como uno de los refuerzos para el próximo proyecto.

De acuerdo con el medio local Banda B, el club de Furacao está monitoreando la situación de Pizarro y estaría dispuesto a iniciar una negociación con los albos.

No será fácil para los interesados, el volante tiene contrato hasta diciembre de 2027 con el equipo del Monumental, mientras que la dirigencia no espera menos de 4 millones de dólares para dejarlo partir.