Colo Colo cerró la temporada sin éxito, pero aún le queda calendario para festejar. Lo hace a cuenta del centenario, a cuyo año aún le quedan un par de días para seguir conmemorando.

En Macul procuran realzar su historia y lo hacen a través de una revolucionaria idea: recrear a través de la Inteligencia Artificial goles de los que no existen registros a través de imágenes y que fueron reconstruidos a través de relatos provenientes de una profunda investigación.

Colo Colo recupera los goles perdidos gracias a la Inteligencia Artificial

El Cacique plantea el propósito de la iniciativa. "Existen más de mil goles sin registro. Goles que viven solo en el recuerdo de nuestros hinchas y que, con el tiempo, podrían perderse para siempre“, explica a través de sus plataformas oficiales.

Luego, da cuenta de cómo se dio forma al ambicioso proyecto. “Junto a @mgcglobalgroup_y gracias a los relatos de la hinchada y al uso de inteligencia artificial, recreamos los goles más icónicos del pasado, transformando la memoria en un legado para todos los colocolinos“, explica.

“Trabajamos desde MGC, en conjunto con Colo Colo, para recrear goles icónicos con IA avanzada, a partir de los relatos de hinchas. Fue un trabajo muy bonito de documentación junto a los hinchas y luego de conectar el arte y la tecnología para lograr el resultado, todo utilizando IA generativa, con tecnologías avanzadas de nuestro TechLab”, comentó Polo Díaz, Global Head of Innovation en MGC.

“Goles Eternos nace de una idea simple pero poderosa: hay una parte fundamental de la historia de Colo Colo que nunca quedó registrada, pero que sigue viva en la memoria de sus hinchas. Esta campaña busca rescatar esos momentos y devolverlos al presente, porque mientras esos goles se recuerden, la memoria de los hinchas sigue viva”, complementó Alberto Fernández, Director General Creativo de MGC

Julio Salviat, periodista y coautor de De David a Chamaco fue uno de los participantes en la iniciativa. “Me llamaron. Me preguntaron de algún recuerdo especial de algún gol. Recordé uno de la goleada de Colo Colo a Santos, en 1959, en la primera vez que venía Pelé a Chile. Les hablé de uno de los goles de Jorge Toro. Ganó Colo Colo 6-2, con tres de Toro, dos de Juan Soto, uno de Enrique Hormazábal. No pasó nada con Pelé esa noche. La figura del partido fue Mario Moreno", explica.

“Ese fue mi único papel”, consigna, respecto de su intervención. La instancia sirvió para compartir experiencias. “Conversamos con algunos hinchas que estaban ahí. Cada uno tenía su propia historia. A la larga, esos goles terminan siendo parte de la vida”, añade.

El trabajo, explica, comenzó en septiembre. “Yo estaba dudoso. Pensé que habían interrumpido la idea. Hoy me mandaron un link. Fue una experiencia grata, muy cordial. Y es muy importante que se rescate esta parte de la historia de Colo Colo”, sostiene.