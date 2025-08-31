SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Vicente Pizarro, el héroe de Colo Colo en el Superclásico: “Había que ganarlo como sea; hoy comienza una nueva etapa”

El mediocampista fue el autor del único tanto en el triunfo sobre la U. Al término del compromiso, el formado en el Cacique abordó el trámite y lo que viene el futuro cercano, con la llegada del DT Fernando Ortíz.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Vicente Pizarro marcó el único gol del Superclásico en la victoria de Colo Colo sobre la U. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Colo Colo es el dueño del Superclásico 198. El Cacique dejó atrás meses de malos resultados en el año del centenario y le dio una alegría a su público con un triunfo ante el emblemático archirrival. Fue victoria por 1-0 ante Universidad de Chile, elenco que jugó por más de una hora con un hombre menos luego de la innecesaria expulsión de Franco Calderón.

El héroe de los albos fue Vicente Pizarro, quien anotó al minuto 81 tras varios intentos por quebrar el cerrojo de Cristopher Toselli. El mediocampista aprovechó un rebote tras un cabezazo en el horizontal de Francisco Marchant y no dudó en definir entre las piernas de los zagueros que custodiaban el área de los azules.

Su participación fue la llave que abrió el compromiso, por ello, no dudó en manifestar su alegría al término del duelo. “Lo dije en la semana: este partido había que ganarlo como sea. Desde el primer minuto vivimos un ambiente que hace tiempo no se veía. Con nuestra gente nos tenemos que hacernos fuertes. Nos hicimos fuertes y lo demostramos con nuestra gente”, partió diciendo.

El hijo de Jaime Pizarro cumplió con creces el legado de su padre y cortó la racha de tres años sin poder vencer a los universitarios, que cada vez se alejan más del liderato que ostenta Coquimbo Unido. “La U es un equipo que se ve muy bien, que ha competido bien. Hoy se vivió un clásico, donde estábamos de local; y había que hacerlo sentir y el equipo se impuso. Lo más importante es ganar. Los clásicos donde sea hay que ganarlos. Vamos a seguir trabajando los partidos que vienen, hace mucho no teníamos un día así”, lanzó.

En Macul ya se mentalizan en el nuevo proceso que asoma en el horizonte. Fernando Ortíz fue el director técnico designado por Blanco y Negro para reemplazar a Jorge Almirón en el banquillo y tendrá la misión de posicionar a los albos en puestos de clasificación a copas internacionales. Para Pizarro, el objetivo es el mismo. “Este club acostumbra a pelear cosas importantes y estar en copas. Hay que hacerse fuertes. Comienza una nueva etapa en el club. Hay que trabajar y mentalizarse en sacar esto adelante y en ganar todos los partidos que quedan por delante”, concluyó.

Con este resultado, Colo Colo respira luego de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Se ubicaron en el octavo de lugar con 31 puntos, a una unidad de distancia de Cobresal, última escuadra que ocupa una plaza para acceder a la fase preliminar de la Copa Sudamericana. La U, por su lado, se estancó en el tercer puesto con 39 puntos, a lejanas 15 unidades de los piratas.

Lee también:

Más sobre:FútbolColo ColoVicente PizarroSuperclásicoUniversidad de ChileLa UEstadio Monumental

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Durán da detalles sobre muerte de hincha en el Monumental y dice que “no era aconsejable la suspensión del partido”

Muerte de hincha en el Monumental: parlamentarios de comisión de Deportes apuntan a falta de seguridad en estadios

Funeral de “Baby Bandito” y su pareja es catalogado como de riesgo por Carabineros

Muerte de hincha en el Monumental: alcalde de Independencia alega que “es una mala decisión” jugar la Supercopa en el Santa Laura

Violento robo en domicilio de Peñalolén: sujetos sustrajeron $150 millones en especies

Guyana celebrará elecciones presidenciales en medio de tensión con Venezuela por Esequibo

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
En vivo: Colo Colo gana un Superclásico ensombrecido por la muerte de un hincha

En vivo: Colo Colo gana un Superclásico ensombrecido por la muerte de un hincha

3.
Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

4.
Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

Durán da detalles sobre muerte de hincha en el Monumental y dice que “no era aconsejable la suspensión del partido”
Chile

Durán da detalles sobre muerte de hincha en el Monumental y dice que “no era aconsejable la suspensión del partido”

Muerte de hincha en el Monumental: parlamentarios de comisión de Deportes apuntan a falta de seguridad en estadios

Funeral de “Baby Bandito” y su pareja es catalogado como de riesgo por Carabineros

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”
Negocios

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”

Acusa que los números “no nos dan”: vocero económico de Matthei apunta a Kast por propuesto ajuste fiscal de US$6.000 millones

EEUU sigue trabajando en acuerdos comerciales pese a fallo que declaró a los aranceles ilegales

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones
Tendencias

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales

Alexis Sánchez viaja a España para fichar por el Sevilla
El Deportivo

Alexis Sánchez viaja a España para fichar por el Sevilla

Cuarto partido seguido anotando: Darío Osorio sigue brillando en el Midtjylland y le da el triunfo con un agónico gol

Muerte de hincha en el Monumental: parlamentarios de comisión de Deportes apuntan a falta de seguridad en estadios

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Green Day en Chile: la patineta eterna
Cultura y entretención

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

Guyana celebrará elecciones presidenciales en medio de tensión con Venezuela por Esequibo
Mundo

Guyana celebrará elecciones presidenciales en medio de tensión con Venezuela por Esequibo

Cumbre OCS: Vladimir Putin se reúne con Xi Jinping y revela detalles de encuentro con Donald Trump

Hutíes allanan oficinas de la ONU y de Unicef en Yemen: detuvieron al menos a un empleado

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”