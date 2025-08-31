Vicente Pizarro, el héroe de Colo Colo en el Superclásico: “Había que ganarlo como sea; hoy comienza una nueva etapa”

Colo Colo es el dueño del Superclásico 198. El Cacique dejó atrás meses de malos resultados en el año del centenario y le dio una alegría a su público con un triunfo ante el emblemático archirrival. Fue victoria por 1-0 ante Universidad de Chile, elenco que jugó por más de una hora con un hombre menos luego de la innecesaria expulsión de Franco Calderón.

El héroe de los albos fue Vicente Pizarro, quien anotó al minuto 81 tras varios intentos por quebrar el cerrojo de Cristopher Toselli. El mediocampista aprovechó un rebote tras un cabezazo en el horizontal de Francisco Marchant y no dudó en definir entre las piernas de los zagueros que custodiaban el área de los azules.

Su participación fue la llave que abrió el compromiso, por ello, no dudó en manifestar su alegría al término del duelo. “Lo dije en la semana: este partido había que ganarlo como sea. Desde el primer minuto vivimos un ambiente que hace tiempo no se veía. Con nuestra gente nos tenemos que hacernos fuertes. Nos hicimos fuertes y lo demostramos con nuestra gente”, partió diciendo.

El hijo de Jaime Pizarro cumplió con creces el legado de su padre y cortó la racha de tres años sin poder vencer a los universitarios, que cada vez se alejan más del liderato que ostenta Coquimbo Unido. “La U es un equipo que se ve muy bien, que ha competido bien. Hoy se vivió un clásico, donde estábamos de local; y había que hacerlo sentir y el equipo se impuso. Lo más importante es ganar. Los clásicos donde sea hay que ganarlos. Vamos a seguir trabajando los partidos que vienen, hace mucho no teníamos un día así”, lanzó.

En Macul ya se mentalizan en el nuevo proceso que asoma en el horizonte. Fernando Ortíz fue el director técnico designado por Blanco y Negro para reemplazar a Jorge Almirón en el banquillo y tendrá la misión de posicionar a los albos en puestos de clasificación a copas internacionales. Para Pizarro, el objetivo es el mismo. “Este club acostumbra a pelear cosas importantes y estar en copas. Hay que hacerse fuertes. Comienza una nueva etapa en el club. Hay que trabajar y mentalizarse en sacar esto adelante y en ganar todos los partidos que quedan por delante”, concluyó.

Con este resultado, Colo Colo respira luego de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Se ubicaron en el octavo de lugar con 31 puntos, a una unidad de distancia de Cobresal, última escuadra que ocupa una plaza para acceder a la fase preliminar de la Copa Sudamericana. La U, por su lado, se estancó en el tercer puesto con 39 puntos, a lejanas 15 unidades de los piratas.