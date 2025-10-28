“Falta de preparación”: Sebastián Vegas se lanza contra los árbitros tras su expulsión en el duelo de Colo Colo y Limache.

Colo Colo dejó escapar una victoria clave en la lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana tras empatar 2-2 con Deportes Limache en el Estadio Nacional, en un duelo marcado por la polémica arbitral. La frustración del equipo se reflejó en las palabras de Sebastián Vegas, quien cuestionó duramente la labor de los jueces tras recibir la segunda amarilla que derivó en su expulsión.

“No suelo hacer este tipo de cosas, pero me parece que es un buen momento para hacerlo. Unos lo llamarán viveza, otros dirán ‘le tocó compensar’… yo lo llamo falta de preparación arbitral y decisiones contradictorias unas con otras”, escribió el defensor en sus redes sociales. Vegas agregó que estas decisiones “afectan lo más importante que es el equipo”.

“Hay semanas de esfuerzo, semanas de trabajo y dedicación de la cual pareciera que se están burlando y que de alguna manera afectan lo más importante que es el equipo. Genera frustración, rabia e impotencia, pero a pesar de eso, el tiempo no se detiene y las ganas de trabajar y mejorar menos. Fuerte y firme, siempre hacia adelante”, añadió.

El partido comenzó con un Colo Colo ofensivo, que rápidamente se puso en ventaja gracias a un cabezazo de Claudio Aquino tras un córner ejecutado por Vicente Pizarro (17’). Sin embargo, las expulsiones marcaron el desarrollo del encuentro: Yonathan Andía de Limache vio la roja a los 33 minutos tras revisión del VAR, y cinco minutos después, Vegas debió abandonar el campo por doble amonestación, dejando a ambos equipos con diez jugadores.

Colo Colo logró aumentar la ventaja con un gol de Lucas Cepeda (69’), pero Limache reaccionó en los minutos finales. Daniel Castro descontó a los 83’, y en el minuto 95, Luis Hernández selló la igualdad que dejó a los albos con un sabor amargo y complicó sus aspiraciones de llegar al segundo torneo continental.

Con este resultado, Colo Colo suma 35 puntos, quedando a seis unidades de Cobresal, último clasificado a la Sudamericana. Los albos deberán mejorar de cara a los próximos compromisos ante Ñublense y Unión Española, antes de recibir a Unión La Calera en el Monumental.

Las palabras de Vegas se suman a un creciente debate sobre el arbitraje en el fútbol chileno, “Siempre arriba, lo más importante, el equipo”, cerró el defensor en su mensaje.