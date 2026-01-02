Joaquín Sosa ya es un jugador de Colo Colo con todas las de la ley. Había cumplido los protocolos para convertirse en el segundo fichaje albo. Superó los exámenes médicos y firmó el respectivo contrato que lo une al Cacique por esta temporada. Sin embargo, faltaba el rito más trascendente: ponerse por primera vez la camiseta del equipo más popular de Chile.

La casaquilla alba la recibió de manos de un histórico: Daniel Morón. El arquero del equipo que en 1991 levantó la Copa Libertadores de América jugó un rol clave en su fichaje, dada su condición de gerente deportivo del club.

El vínculo familiar que convenció a Joaquín Sosa de llegar a Colo Colo

Hubo otro histórico guardameta del Cacique que también jugó un papel preponderante para que la operación cristalizara: Claudio Arbiza. Popeye no es parte de la estructura del Cacique, pero fue el mismo Sosa quien aclaró por qué, finalmente, terminó siendo clave para su decisión. “Tuve referencias de Colo Colo de Claudio Arbiza, que es el novio de mi madre”, reveló en el marco de su presentación como refuerzo del equipo de Macul, una condición que comparte, por ahora, con el lateral Matías Fernández.

Arbiza estuvo en los albos entre 1996 y 2001, período en el que consiguió los títulos nacionales de 1996, Clausura 1997 y 1998, además de la Copa Chile en el primer año.

Aunque tuvo que compartir el arco con Marcelo Ramírez, terminó ganándose el respeto y la consideración de los hinchas del Cacique. Actualmente, forma parte del staff de Ivo Basay, otro jugador que logró transformarse en un referente para los albos y con quien compartieron el vestuario en Macul.

Expectativas

Sosa tiene 23 años, pero su currículo genera altas expectativas. Se formó en Nacional y ha defendido a Rentistas, Liverpool de Uruguay, Bologna, Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana e Independiente Santa Fe de Colombia.

El defensor sobresale por su envergadura. Mide 1,89 metros y pesa 76 kilos, lo que transforma el juego aéreo, una cualidad clave para el puesto en que se desenvuelve, en su principal fortaleza. Por contrapartida, no se caracteriza por ser particularmente rápido, aunque suple esa falencia con buena ubicación en el campo de juego.

Los albos volverán a tener un defensor charrúa, después de la partida de Maximiliano Falcón, quien ahora integra el Inter Miami, donde comparte camarín con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.