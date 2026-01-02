SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El vínculo familiar que convenció a Joaquín Sosa de llegar a Colo Colo

    El defensor uruguayo fue presentado como refuerzo albo. En la ceremonia, dio a conocer la poderosa razón que lo llevó a aceptar la propuesta alba.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Joaquín Sosa, en los exámenes médicos que antecedieron a la firma en Colo Colo.

    Joaquín Sosa ya es un jugador de Colo Colo con todas las de la ley. Había cumplido los protocolos para convertirse en el segundo fichaje albo. Superó los exámenes médicos y firmó el respectivo contrato que lo une al Cacique por esta temporada. Sin embargo, faltaba el rito más trascendente: ponerse por primera vez la camiseta del equipo más popular de Chile.

    La casaquilla alba la recibió de manos de un histórico: Daniel Morón. El arquero del equipo que en 1991 levantó la Copa Libertadores de América jugó un rol clave en su fichaje, dada su condición de gerente deportivo del club.

    El vínculo familiar que convenció a Joaquín Sosa de llegar a Colo Colo

    Hubo otro histórico guardameta del Cacique que también jugó un papel preponderante para que la operación cristalizara: Claudio Arbiza. Popeye no es parte de la estructura del Cacique, pero fue el mismo Sosa quien aclaró por qué, finalmente, terminó siendo clave para su decisión. “Tuve referencias de Colo Colo de Claudio Arbiza, que es el novio de mi madre”, reveló en el marco de su presentación como refuerzo del equipo de Macul, una condición que comparte, por ahora, con el lateral Matías Fernández.

    Arbiza estuvo en los albos entre 1996 y 2001, período en el que consiguió los títulos nacionales de 1996, Clausura 1997 y 1998, además de la Copa Chile en el primer año.

    Aunque tuvo que compartir el arco con Marcelo Ramírez, terminó ganándose el respeto y la consideración de los hinchas del Cacique. Actualmente, forma parte del staff de Ivo Basay, otro jugador que logró transformarse en un referente para los albos y con quien compartieron el vestuario en Macul.

    Expectativas

    Sosa tiene 23 años, pero su currículo genera altas expectativas. Se formó en Nacional y ha defendido a Rentistas, Liverpool de Uruguay, Bologna, Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana e Independiente Santa Fe de Colombia.

    El defensor sobresale por su envergadura. Mide 1,89 metros y pesa 76 kilos, lo que transforma el juego aéreo, una cualidad clave para el puesto en que se desenvuelve, en su principal fortaleza. Por contrapartida, no se caracteriza por ser particularmente rápido, aunque suple esa falencia con buena ubicación en el campo de juego.

    Los albos volverán a tener un defensor charrúa, después de la partida de Maximiliano Falcón, quien ahora integra el Inter Miami, donde comparte camarín con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

    Más sobre:Colo ColoJoaquín SosaDaniel MorónClaudio ArbizaFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Enfrentarán la ira de la justicia”: fiscal de EE.UU. detalla imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

    Romer Rubio, opositor del régimen venezolano en Chile: “El propio Nicolás Maduro ha generado que sea la fuerza la que imponga su salida”

    De Noriega a Maduro: La historia se repite un 3 de enero

    Congresistas chilenos dividen opiniones ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

    Citando a Marco Rubio: senador republicano sostiene que Maduro sería juzgado en EE.UU.

    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Lo más leído

    1.
    En Inglaterra exponen el motivo por el que Enzo Maresca fue despedido del Chelsea

    En Inglaterra exponen el motivo por el que Enzo Maresca fue despedido del Chelsea

    2.
    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    3.
    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    4.
    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz

    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz

    5.
    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Romer Rubio, opositor del régimen venezolano en Chile: “El propio Nicolás Maduro ha generado que sea la fuerza la que imponga su salida”
    Chile

    Romer Rubio, opositor del régimen venezolano en Chile: “El propio Nicolás Maduro ha generado que sea la fuerza la que imponga su salida”

    Congresistas chilenos dividen opiniones ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

    Presidente Boric condena acciones militares de EE.UU. en Venezuela y llama a una salida pacífica

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre
    Negocios

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Bajo Imacec de 1,2% en noviembre complica la proyección de PIB 2025 de Hacienda

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz
    El Deportivo

    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz

    En Inglaterra exponen el motivo por el que Enzo Maresca fue despedido del Chelsea

    Seguirá en Everton hasta nuevo aviso: la razón que frenó la partida de Cristian Palacios a Universidad de Concepción

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano
    Cultura y entretención

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    Crítica de discos: Cris MJ es cliché, Stranger Things pudo tener mejor final y Motörhead ruge en vivo

    “Enfrentarán la ira de la justicia”: fiscal de EE.UU. detalla imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York
    Mundo

    “Enfrentarán la ira de la justicia”: fiscal de EE.UU. detalla imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

    De Noriega a Maduro: La historia se repite un 3 de enero

    Citando a Marco Rubio: senador republicano sostiene que Maduro sería juzgado en EE.UU.

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año