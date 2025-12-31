SUSCRÍBETE POR $1100
    La defensa de Colo Colo recupera la garra charrúa: los albos anuncian a Joaquín Sosa

    El defensor de 22 años se transforma en el segundo refuerzo albo para la temporada 2026.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Joaquín Sosa, nuevo refuerzo de Colo Colo.

    Colo Colo se rearma. Anímicamente, después de una temporada para el olvido, en la que no cumplió ninguno de los objetivos que se propuso a nivel nacional e internacional. Y futbolísticamente, precisamente después de un calendario que prometía grandes satisfacciones y terminó transformándose en un período plagado de desilusiones.

    Los albos anunciaron a su segundo fichaje. El defensor Joaquín Sosa arriba al Cacique después de superar los exámenes médicos y de alcanzar el respectivo acuerdo económico. Es el segundo fichaje, después de Matías Fernández y devuelve la garra charrúa que los albos perdieron con la partida de Maximiliano Falcón al Inter Miami, de la MLS.

    El Cacique anuncia la incorporación a través de sus plataformas oficiales. "El central uruguayo Joaquín Sosa ya es Cacique y se convierte en nuestro segundo refuerzo para la temporada 2026“, comunica, en relación al arribo del zaguero, quien pertenece al Bologna y estaba cedido en Independiente Santa Fe.

    Sosa, de 23 años, luce una nutrida trayectoria. Formado en Nacional, ha defendido a Rentistas, Liverpool de Uruguay, Bologna, Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana e Independiente Santa Fe de Colombia.

    El defensor sobresale por su envergadura. Mide 1,89 metros y pesa 76 kilos, lo que transforma el juego aéreo, una cualidad clave para el puesto en que se desenvuelve, en su principal fortaleza. Por contrapartida, no se caracteriza por ser particularmente rápido, aunque suple esa falencia con buena ubicación en el campo de juego.

    Contacto conocido

    El arribo del defensor fue gestionado por los albos con la empresa UruFútbol, la misma agencia que acercó a Salomón Rodríguez, el fracaso más sonado en el marco de una millonaria operación para fortalecer a un plantel que había conseguido el Campeonato Nacional y la Supercopa en 2024 y que se quedó con las manos vacías en 2025

    En Colombia dejó un buen recuerdo. "Es un jugador interesante. Aquí se adaptó, le costó un poquito por la altura, pero es una persona juiciosa, decente y disciplinada. Es lo que yo puedo hablar. Técnica y futbolísticamente, no soy el más apto para eso”, explicó Eduardo Méndez, el presidente del equipo colombiano.

    El charrúa llega al equipo albo precedido de una temporada en la que tuvo relativa continuidad. Con la escuadra colombiana disputó 12 encuentros, que se suman a los ocho que había jugado por la Reggiana, la escuadra de la serie B italiana en la que había estado cedido por el Bologna. Sumó 1.203 minutos en el campo de juego y fue amonestado en seis ocasiones. No anotó goles.

    La defensa de Colo Colo recupera la garra charrúa: los albos anuncian a Joaquín Sosa
