    Colo Colo asegura a su segundo fichaje: Joaquín Sosa llega a afirmar la defensa del Cacique

    Los albos siguen sumando piezas con miras a la temporada 2026. El charrúa pertenece al Bologna.

    Christian González 
    Christian González
    Joaquín Sosa, nuevo defensa de Colo Colo.

    Colo Colo avanza en la conformación del plantel que afrontará la temporada 2026. Los albos ya habían presentado a Matías Fernández, quien militaba en Independiente del Valle. El carrilero llega a Macul a suplir una plaza que había quedado vacante con las partidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo. También se anunció el retorno de Jeyson Rojas.

    Una de las principales preocupaciones del Cacique era fortalecer el centro de la zaga, que sufrió las partidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas y mantiene en suspenso la continuidad de Alan Saldivia, siempre que surja una propuesta atractiva desde el extranjero.

    Colo Colo asegura a su segundo fichaje: Joaquín Sosa llega a afirmar la defensa del Cacique

    Los albos llenan la crucial plaza. Según informó la radio Cooperativa, el uruguayo Joaquín Sosa se sometió a los exámenes médicos que anteceden a la firma del contrato y, después de aprobarlos, cumplirá el trámite en las próximas horas, con lo que quedará en condiciones de incorporarse a los trabajos de la escuadra que dirige Fernando Ortiz.

    Formado en Nacional, a los 23 años el zaguero luce un extenso recorrido. Rentistas, Liverpool de Uruguay, Bologna, Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana e Independiente Santa Fe de Colombia figuran entre las camisetas que se ha puesto en una intensa trayectoria.

    Sosa, en su paso por Independiente Santa Fe.

    Un agente conocido

    El arribo del defensor fue gestionado por los albos con la empresa UruFútbol, la misma agencia que acercó a Salomón Rodríguez, el fracaso más sonado en el marco de una millonaria operación para fortalecer a un plantel que había conseguido el Campeonato Nacional y la Supercopa en 2024 y que se quedó sin cumplir ninguno de sus objetivos durante 2025.

    En Colombia dejó un buen recuerdo. "Es un jugador interesante. Aquí se adaptó, le costó un poquito por la altura, pero es una persona juiciosa, decente y disciplinada. Es lo que yo puedo hablar. Técnica y futbolísticamente, no soy el más apto para eso”, explicó Eduardo Méndez, el presidente del equipo colombiano.

    Sosa sobresale por su envergadura. Mide 1,89 metros y pesa 76 kilos, lo que transforma el juego aéreo, una cualidad clave para el puesto en que se desenvuelve, en su principal fortaleza. Por contrapartida, no se caracteriza por ser particularmente rápido, aunque suple esa falencia con buena ubicación en el campo de juego.

    El charrúa llega al equipo albo precedido de una temporada en la que tuvo relativa continuidad. Con la escuadra colombiana disputó 12 encuentros, que se suman a los ocho que había jugado por la Reggiana, la escuadra de la serie B italiana en la que había estado cedido por el Bologna. Sumó 1.203 minutos en el campo de juego y fue amonestado en seis ocasiones. No anotó goles.

    El Cacique sigue buscando piezas para fortalecer su estructura. En Macul buscan un arquero, otro central, dos extremos y un centrodelantero para terminar de conformar una escuadra que aspire a los títulos que ofrece el contexto local y, sobre todo, a reencantar a una hinchada que quedó profundamente decepcionada después de la magra producción en el año del centenario institucional.

