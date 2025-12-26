Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B

Colo Colo está en plena conformación para su plantilla 2026, que tendrá varios cambios respecto al costoso plantel de 2025, que se ideó pensando en brillar en el centenario, pero que solo sumó frustraciones. En esa diagramación, hay elementos que no entran. Primeramente, el Cacique oficializó cuatro bajas: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas. A este grupo hay que agregar a uno más. El 24 de diciembre, Deportes Puerto Montt le dio la bienvenida a Manley Clerveaux, quien jugará cedido en la Liga de Ascenso.

Los sureños fueron campeones de Segunda División, consiguiendo el retorno a la Primera B. Con Emiliano Astorga en la banca, reemplazando a Jaime Vera, la escuadra de la Región de Los Lagos recibe al delantero haitiano de 19 años, una de las promesas de la cantera alba. “Joven atacante con proyección, llega al Chinquihue para aportar velocidad, desequilibrio y atrevimiento en el último tercio. Bienvenido a bordo, Manley ‘Neyman’ Clerveaux”, posteó Puerto Montt en sus redes oficiales.

En este año tan convulsionado en Pedreros, la irrupción del atacante asomaba como una de las pocas noticias alentadoras para el cuadro popular, sobre todo cuando sus divisiones inferiores no han surtido al primer equipo de una manera más convincente. Promovido al plantel de honor por Jorge Almirón, en el seno del equipo destacaban sus cualidades.

“Su característica principal es un biotipo difícil de encontrar en Chile. Es potente, rápido, ágil. Es hábil en el uno contra uno. Lo que más destaca es la potencia. Si lanza el balón largo, tiene velocidades máximas de jugadores de primer nivel mundial. Es uno de los más rápidos del club. Si no es el más rápido, está entre los tres”, describió en El Deportivo, en el mes de marzo, Eduardo Rubio, quien lo dirigió en el equipo de Proyección.

Precisamente, el 23 de marzo de 2025 fue el debut como profesional para ‘Neyman’ (así le dicen por su predilección por el brasileño Neymar), ante Unión San Felipe, por la Copa Chile. Ante el Uní-Uní, dio interesantes señales futbolísticas, por su velocidad y exuberancia física. Además, en la Liga de Primera sumó otra presencia: contra Deportes Iquique, el 26 de septiembre, ya con Fernando Ortiz en la banca.

Por qué Colo Colo cede a Manley Clerveaux

Pese a las buenas sensaciones que dejó, sobre todo en su estreno contra San Felipe, el panorama fue cambiando. No volvió a aparecer en las convocatorias del primer equipo y tampoco en la Sub 20. El motivo de esto fue por indisciplina. Durante noviembre se comenzaron a destapar actitudes del futbolista que fueron colmando la paciencia de los respectivos cuerpos técnicos y el club. El Deportivo supo, en aquel entonces, de una: no haber llegado a la hora a entrenamientos del plantel juvenil después de ser convocado para un partido de Primera.

Enviar a préstamo al haitiano se puede entender bajo varias razones. Una dice relación con que pueda tener la continuidad que no le garantizaría el Cacique, que solo disputará competencias locales en 2026 (Torneo Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga). No obstante, el motivo central de la cesión tiene que ver con “enderezarlo”, considerando los problemas conductuales que mostró en la última parte del año.

La apuesta es que Clerveaux, lejos de Santiago, ponga los pies en la tierra y que el potencial futbolístico que tiene no se diluya por factores ajenos, y no se convierta en uno de tantos jugadores promisorios que asomaron, pero que finalmente se quedaron solo en “eternas promesas”.

Puerto Montt, de cara a su participación en la B, se está formando con Emiliano Astorga en la banca, más fichajes como el de Byron Nieto (exlateral de la UC y Antofagasta), Jesús Pino, Kevin Egaña, y la renovación de Luciano ‘Tiburón’ Vázquez.