    El Deportivo

    Uno menos para Colo Colo: Manley Clerveaux sale a préstamo y jugará en el Ascenso

    El atacante haitiano, quien debutó en el primer equipo albo este año, se va cedido a Deportes Puerto Montt para la temporada 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El haitiano Manley Clerveaux fue cedido a préstamo por Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Los equipos del fútbol chileno están en plena fase de construcción para la temporada 2026. Colo Colo no escapa de aquello. En ese sentido, el cuadro popular está elaborando su nueva plantilla. La primera cara nueva confirmada es Matías Fernández Cordero, proveniente desde Independiente del Valle. Mientras Fernando Ortiz aguarda por más llegadas, la lista de salidas se amplía.

    Hasta la fecha, eran cuatro las bajas oficializadas por el Cacique: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Este 24 de diciembre, se confirmó uno más. Se trata del atacante haitiano Manley Clerveaux, quien será enviado a préstamo por Colo Colo, en el afán de que tenga mayor regularidad. El nuevo destino del jugador está en la Primera B. Jugará en Deportes Puerto Montt, cuadro que volvió a la Liga de Ascenso luego de ser campeón de Segunda División.

    A través de sus redes oficiales, el cuadro sureño confirmó el arribo del atacante de 19 años. “Manley Clerveaux se suma al Velero. Joven atacante con proyección, llega al Chinquihue para aportar velocidad, desequilibrio y atrevimiento en el último tercio. Bienvenido a bordo, Manley “Neyman” Clerveaux”, posteó Puerto Montt.

    En este 2025 fue la irrupción del haitiano en el primer equipo colocolino. Debutó el 23 de marzo, ante Unión San Felipe, por la Copa Chile. El DT era Jorge Almirón. Ante el Uní-Uní, dio interesantes señales futbolísticas, por su velocidad y exuberancia física. Además de este encuentro, en la Liga de Primera sumó apenas una presencia: contra Deportes Iquique, el 26 de septiembre. Ya era Fernando Ortiz el técnico de los albos.

    Pese a su irrupción, terminó siendo apartado debido a problemas de indisciplina, aspecto que el propio entrenador reconoció públicamente.

    Puerto Montt, de cara a su participación en la B, se está formando con Emiliano Astorga en la banca, reemplazando a Jaime Vera, más fichajes como el de Byron Nieto (exlateral de la UC y Antofagasta), Jesús Pino, Kevin Egaña, y la renovación de Luciano ‘Tiburón’ Vázquez.

    Fútbol nacionalColo ColoManley ClerveauxDeportes Puerto MonttLiga de PrimeraLiga de Ascenso

