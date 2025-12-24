Un regalo de Navidad en el CDA: la U oficializa la renovación de Charles Aránguiz

La permanencia de Charles Aránguiz en Universidad de Chile estaba encaminada. Sin embargo, en el club laico esperaban definir primero el tema del entrenador para dar cuenta, posteriormente, de las renovaciones y las novedades en la plantilla. Como se destrabó la salida de Gustavo Álvarez y se confirmó a Francisco ‘Paqui’ Meneghini como el objetivo para tomar el puesto, este 24 de diciembre dio a conocer oficialmente una noticia que era esperada por los hinchas azules: la renovación del Príncipe.

A través de un comunicado, la U informó que el ex Bayer Leverkusen seguirá en el elenco del chuncho. “La navidad viene con buenas noticias para la familia azul. Y es que nos complace anunciar que sellamos la renovación de un referente del plantel. Se trata de Charles Aránguiz, quien aseguró su permanencia y continuará haciendo historia en el Romántico Viajero”, indicó el club.

“La calidad, experiencia y pasión del volante se quedan en Universidad de Chile para luchar por los desafíos de la próxima temporada. Su continuidad, además, se alinea con nuestra planificación 2026, enfocada en mantener a las piezas centrales de nuestro proyecto, uniéndose a las renovaciones de Marcelo Díaz, Israel Poblete y Fabián Hormazábal, además de la continuidad de Javier Altamirano”, añadieron.

Renovación lista: Charles Aránguiz continuará haciendo historia en el Romántico Viajero 🤘🏼🔵🔴



Como adelantó El Deportivo, Aránguiz acordó su renovación, toda vez que el contrato finalizaba este 31 de diciembre. Es una pieza fundamental para el proyecto deportivo de la U. En la última Liga de Primera, el puentealtino jugó 25 partidos, con seis goles y cuatro asistencias. El propio jugador había dado señales de su continuidad luego del partido ante Coquimbo Unido, en la penúltima fecha: “Hay buena relación con la dirigencia, tenemos que ajustar algunos detalles. Voy a seguir acá”.

“Su continuidad es un impacto invaluable tanto dentro como fuera de la cancha. Con su calidad, no tenemos dudas que seguirá siendo una pieza clave del equipo y con su liderazgo guiará a sus compañeros en los desafíos venideros. Como Club estamos felices de continuar haciendo historia juntos y tenemos la convicción de que nos espera un futuro prometedor”, concluyó el comunicado de la U.

Con la presencia de Aránguiz asegurada, lo que viene para el cuadro comandado por Michael Clark es sellar a ‘Paqui’ Meneghini como el entrenador y empezar a cerrar los refuerzos para 2026, año en el cual la U tendrá Copa Sudamericana.