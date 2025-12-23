La fría despedida de la U para oficializar la salida de Gustavo Álvarez

Universidad de Chile oficializó este martes la salida de Gustavo Álvarez como entrenador, dando por terminado un vínculo que se extendía contractualmente hasta diciembre de 2026. En el mismo texto, Azul Azul señaló que la gerencia deportiva se encuentra en negociaciones con Francisco Meneghini para asumir la banca, luego de que su nombre fuera aprobado de forma unánime por el directorio.

“El Club Universidad de Chile informa a los hinchas y a la opinión pública que hoy, martes 23 de diciembre de 2025, se formalizó el acuerdo para que el señor Gustavo Álvarez no continue con su función como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino. La gerencia deportiva se encuentra en negociaciones con el señor Francisco Meneghini, quien fue aprobado por unanimidad en el directorio, para que encabece el cuerpo técnico durante la temporada 2026”, señala el escrito.

Comunicado oficial: Gustavo Álvarez https://t.co/OxbHp8iux5 — Universidad de Chile (@udechile) December 23, 2025

El anuncio cerró un proceso que ya estaba encaminado desde comienzos de mes. El quiebre definitivo se produjo en la antesala del duelo ante Coquimbo Unido, cuando el propio Álvarez adelantó su decisión de no seguir en la institución, argumentando un desgaste acumulado durante su etapa en el club. Desde entonces, las conversaciones se centraron en acordar una fórmula que permitiera poner término anticipado al contrato.

La cláusula de salida contemplaba una indemnización de US$ 1,2 millones. Sin embargo, el acuerdo final estableció que el entrenador deberá pagar cerca de US$ 200 mil, monto que podrá cancelar en cuotas una vez que firme con un nuevo club.

Álvarez cierra su ciclo en la U sin haber cumplido el principal objetivo para el que fue contratado: conquistar la Liga de Primera, título que el club no obtiene desde 2017. Durante su período, el equipo consiguió la Copa Chile y la Supercopa. En el plano internacional, Universidad de Chile tuvo una participación histórica. Si bien en la Copa Libertadores no logró superar la fase de grupos, en la Sudamericana alcanzó la semifinal, donde quedó eliminada frente a Lanús.

Con la salida ya resuelta, Azul Azul avanzó en la elección del nuevo cuerpo técnico. Este lunes, el directorio analizó las alternativas presentadas por Manuel Mayo y definió a Francisco Meneghini.

Mientras se afinan los últimos detalles de la negociación con Paqui, la U cerró el ciclo de Gustavo Álvarez con un comunicado escueto, que marcó el final de una relación que ya estaba quebrada desde hace semanas.