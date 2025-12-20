Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

El fallecimiento de Mario Pineida conmocionó al mundo del fútbol. El jugador de Barcelona SC fue asesinado junto a Guisella Fernández, su pareja, el pasado miércoles 17 de diciembre en el sector de Samanes, al norte de Guayaquil.

En ese sentido, durante las últimas horas se han dado a conocer más detalles sobre el trágico incidente. La Policía Nacional sostiene que el crimen estaría vinculado a amenazas previas y a conflictos derivados de actividades económicas informales.

Además, detuvo a Cristian David Peláez González, de 21 años y nacionalidad venezolana, en un hotel ubicado en el sector de Mapasingue. En uno de sus teléfonos celulares habría sido encontrado indicios relacionados con el crimen.

También fue detenida Jimnery Mariander Peña Blanco, de 24 años y también de nacionalidad venezolana, durante intervenciones ejecutadas en varios domicilios. Según una fuente policial, ella habría sido la persona que realizó los pagos a quienes participaron del ataque armado. “Recibió un pago de 1.500 dólares”, indicó.

Ambos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Además, durante la audiencia de formulación de cargos y mientras está en curso la investigación, se les dictó prisión preventiva por el presunto delito de asesinato.

Los nuevos detalles del asesinato

Se han dado a conocer más detalles del trágico hecho, que se registró aproximadamente a las 15:50 del miércoles 17 de diciembre, en el exterior de la carnicería Servicarnes, ubicada en la avenida Isidro Ayora, en el sector de Samanes 4. En la escena fueron levantados 17 casquillos calibre 9 milímetros, balas deformadas, teléfonos celulares y otros indicios balísticos. Personal de criminalística realizó el procesamiento del lugar y la fijación de evidencias.

Pineida, de 33 años, y Fernández, de 39 años y nacionalidad peruana, fallecieron en el lugar. Ambos presentaron múltiples heridas causadas por proyectiles de armas de fuego. En tanto, Lety Mercedes Martínez Zambrano, madre del jugador, terminó herida tras recibir impactos de bala en el hombro y clavícula. Fue trasladada a un recinto asistencial y actualmente se encuentra estable.

La hermana del futbolista, en su declaración, aseguró que Pineida, su pareja y su madre llegaron a su domicilio para organizar la cena navideña. Posteriormente, los tres se dirigieron en una camioneta hasta la carnicería, donde ocurrió el ataque.

La familiar también reveló que el jugador atravesaba un conflicto laboral con el Barcelona SC por pagos atrasados. La situación lo llevó a dejar de entrenar, además de mantener conversaciones con Emelec para incorporarse en la temporada siguiente. Sin embargo, nada de esto explicaría el crimen.

La hipótesis de la policía indica que el ataque estaría relacionado con amenazas previas y conflictos derivados del manejo de préstamos de dinero y altas sumas de efectivo. Fernández sería quien se dedicaba a dicha actividad y al comercio de teléfonos celulares en el sector de La Bahía.

El operativo policial realizó cuatro intervenciones en inmuebles. También se verificaron cámaras de seguridad y el levantamiento de indicios documentales, tecnológicos y prendas de vestir, entre ellos celulares y una maleta tipo delivery. La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.