Impacto en Ecuador: lo que se sabe hasta ahora del asesinato de figura del Barcelona de Guayaquil

Este miércoles se dio a conocer una noticia que conmocionó al mundo del fútbol. El futbolista del Barcelona de Guayaquil Mario Pineida fue asesinado por sicarios según ha dado a conocer la prensa local.

La primera información oficial la entregó el club que defendía. “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, comenzó indicando el equipo amarillo en sus redes sociales.

“En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor”, agregaron.

Según los reportes, el jugador de 33 años se encontraba comprando en una carnicería en la zona de Samanes, al norte de Guayaquil, cuando dos sujetos a bordo de motocicletas lo atacaron, dándose a la fuga una vez concretado el crimen.

El ataque se generó cerca de las 16.30 horas locales y casi una hora después el Ministerio del Interior ecuatoriano confirmó que una de las personas fallecidas era un jugador del Barcelona.

Ante estos eventos, algunos compañeros de equipo llegaron hasta el lugar, entre ellos el exdelantero de Colo Colo Octavio Rivero. Entre los asistentes también se presentó Luis Fernando León, capitán de Emelec y exjugador del equipo torero, quien se acercó para despedirse de su excompañero.

Las reacciones

Una vez confirmado el fallecimiento de Pineida, el presidente de Barcelona Sporting Club, Antonio Álvarez, utilizó sus redes sociales para lamentar lo sucedido.

“Sigo sin creerlo, qué desniveles de emociones, qué golpe más duro. Parece mentira”, comenzó señalando en X. “Dejaste una huella imborrable en BSC. Que en paz descanses, Marito”, complementó.

Independiente del Valle se pronunció a través de sus redes sociales con un sentido mensaje. “La familia IDV expresa su profundo pesar ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida, exjugador de nuestra cantera. Mucha fuerza y paz a su familia”, manifestó.

En ese mismo tono, Liga de Quito también transmitió sus sentimientos de pesar: “Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Mario Pineida. Acompañamos a sus seres queridos y a Barcelona SC en este momento de dolor”.

Mientras que Fluminense también se sumó a las muestras de dolor. “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”, publicaron.