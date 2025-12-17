SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey

    El cuadro andaluz perdió por la mínima ante el Alavés y se despidió del torneo en dieciseisavos de final. El tocopillano ingresó cuando quedaban 10 minutos para el final, mientras que el lateral izquierdo se quedó en la banca. Hoy avanzó el Real Madrid y este jueves será el turno del Betis.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Alexis Sánchez jugó en la eliminación del Sevilla en la Copa del Rey. Foto: Sevilla FC.

    Duro tropezón para el Sevilla. Este miércoles, el cuadro andaluz quedó eliminado de la Copa del Rey prematuramente. En el único duelo entre elencos de Primera División en la ronda de dieciseisavos de final, los rojiblancos perdieron 1-0 con el Alavés, en Mendizorroza. Alexis Sánchez inició en la banca e ingresó cerca del epílogo, mientras que Gabriel Suazo se quedó en el banco.

    Luego de ser titular el fin de semana en LaLiga, en el choque ante el Real Oviedo, el tocopillano inició en la suplencia por determinación del técnico Matías Almeyda. En el caso del lateral izquierdo, fue su retorno a las convocatorias del Sevilla luego de superar una lesión.

    Luego de un comienzo con dudas, la tienda de Nervión gozó de más ocasiones que el Alavés mediante varios remates peligrosos, pero no dio con la portería. Para la parte complementaria, llegó la acción que marcaría el lance. En los 77′, se sanciona un penal a favor del equipo de Vitoria, por falta de Castrín sobre Boyé. En los 79′, Carlos Vicente ejecuta y bate al griego Vlachodimos, quien adivinó el lado pero no evitó el 1-0.

    Sánchez ingresó cuando quedaban 10 minutos para el final. No fue tiempo suficiente para hacer algo. En definitiva, el Sevilla recibe un duro golpe al quedar eliminado de la Copa del Rey en la ronda de 32. Luego de este desliz, tendrá que reponerse ante el rival menos indicado. Porque en LaLiga, este sábado visitará al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu.

    Respecto a los merengues, también jugaron hoy y clasificaron a octavos de final tras vencer por 3-2 al Talavera, que milita en la tercera categoría española. Kylian Mbappé se lució con un doblete (41′ y 88′). La otra anotación de la Casa Blanca fue de Manuel Farrando, en contra.

    En otro duelo con presencia chilena, el Huesca perdió en casa 4-2 ante el Osasuna y se despidió. Willy Chatiliez, mundialista Sub 20 en el certamen jugado en Chile, fue titular (a diferencia de lo que sucede en la segunda división hispana) y salió reemplazado en los 71′.

    Para este jueves está programado el partido del Betis. Luego de su empate con el Rayo Vallecano por el torneo local, el lunes, la escuadra de Manuel Pellegrini enfrentará al Real Murcia.

