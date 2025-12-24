SUSCRÍBETE POR $1100
    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    El entrenador rompe el silencio y se refiere por primera vez a su partida del cuadro celeste. Ahora asumirá en Universidad de Chile.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Francisco Meneghini cerró públicamente su ciclo en O’Higgins y queda a un paso de asumir en Universidad de Chile. El entrenador explicó los motivos de su salida del cuadro celeste, mientras en Azul Azul ya lo definieron como el elegido para encabezar el proyecto 2026.

    En su mensaje al público celeste, Paqui comenzó dando las razones de su decisión y agradeciendo el respaldo recibido durante su proceso. “Como ya saben, no voy a continuar la temporada que viene y quería compartirles mis emociones. Lo principal que siento es agradecimiento hacia ustedes por el apoyo brindado desde el primer día hasta el último, en cada estadio, en cada entrenamiento que nos vinieron a ver, en toda la región y en todo el país porque nos apoyaron en todos los lugares donde jugó el equipo, eso estuvo muy presente”, señaló.

    El técnico reconoció el cierre de una etapa y el vínculo que se generó con el plantel y la hinchada: “Siempre que se cierra un ciclo, para mi es triste y en especial un ciclo como este, tan lindo, tan especial, tan hermoso, en el que todos disfrutamos mucho, no es fácil en la tensión competitiva también encontrar espacios de disfrute y este grupo lo consiguió”.

    Meneghini en un partido de O'Higgins.

    En su repaso del período en Rancagua, Meneghini se refirió al trabajo diario y al ambiente interno del plantel. “Disfrutamos muchísimo ir al Monasterio a entrenar, a trabajar y eso creo que habla muy bien de la calidad humana de las personas que integraron este grupo y eso se transmitió también hacia ustedes, que creo que a medida que iban pasando los partidos iban confiando cada vez más”, dijo.

    También detalló el escenario contractual que terminó por marcar su salida del club. “La realidad es que llegamos a la última semana de competencia sin una oferta de renovación, sin conversaciones al respecto. Después del partido con Everton hubo conversaciones, pero mi sensación era que iba a ser difícil darle continuidad a lo que veníamos haciendo”.

    “Quizás se va a tomar otro rumbo, ni mejor ni peor, pero si no es lo que yo pretendía para el equipo y ahí decidí dar por finalizadas las conversaciones”, agregó.

    Meneghini extendió sus agradecimientos. “Pero me quedo con todo lo lindo, con todos los momentos hermosos que pasamos. Mucho agradecimiento a ustedes, a la gente que trabaja en el club, mucha gente trabajó de forma muy comprometida para que los jugadores después nos representen como nos representaron en la cancha”, apuntó.

    “Es motivo de orgullo una temporada como la que se realizó. Agradecimiento a todos los hinchas, de parte mía, de parte de mi cuerpo técnico y mi familia, por lo bien que nos hicieron sentir, por transmitirnos esa pasión por la institución. Ahora me va a tocar estar desde afuera, pero el cariño va a quedar y el apoyo siempre va a ser para O’Higgins. Así que les deseo lo mejor en este fin de año a todos ustedes, que tengan un gran 2026 y que el club pueda seguir creciendo como se merece”, cerró.

    Mientras el entrenador se despedía del cuadro rancagüino, en Universidad de Chile avanzó su arribo. Tras la reunión de directorio de Azul Azul, el gerente deportivo Manuel Mayo confirmó que Meneghini fue el escogido para encabezar el plantel profesional.

    “Se presentó una terna donde el directorio votó y de manera unánime se decidió que la función del club es contar con el entrenador Francisco Meneghini”, dijo el gerente azul.

    Con la despedida del DT de O’Higgins ya expresada y la decisión tomada en Azul Azul, solo resta la formalización del contrato para que Meneghini asuma en la U y comience la planificación de la próxima temporada.

