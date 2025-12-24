La ANFP define el calendario 2026: fecha de inicio de la Liga de Primera, 12 meses de fútbol y pausa durante el Mundial

La ANFP define el calendario 2026 del fútbol chileno: nuevo torneo, fútbol todo el año y parón en Primera por el Mundial.

La temporada 2026 del fútbol chileno va tomando forma, con fechas claras y definidas para un año que se viene cargado de partidos. El Deportivo tuvo acceso al calendario elaborado por la ANFP, que fija el desarrollo de todos los torneos entre el 19 de enero y el 13 de diciembre. Serán 47 semanas ininterrumpidas de fútbol, si se consideran todas las competencias profesionales.

El inicio del año futbolístico estará marcado por la Supercopa, que estrenará su nuevo formato de Final Four. La programación establece que las semifinales y la final se disputen entre el 19 y el 25 de enero, en Viña del Mar. Se enfrentarán Coquimbo Unido (campeón de la Liga de Primera) frente a Deportes Limache (finalista de la Copa Chile) y Huachipato (monarca de la Copa Chile) versus Universidad Católica (subcampeón del Torneo Nacional). Los ganadores definirán el título en partido único.

La Primera División arranca la semana del 26 de enero y el Ascenso lo hace el 16 de febrero. Ambas competiciones mantienen el formato de dos ruedas, con 30 fechas. Se confirma, además, que habrá fútbol durante los 12 meses del año. Aunque cuatro de ellos (enero, junio, julio y diciembre) solo contemplan una fecha de Primera División, la actividad no se detendrá. Este diseño va en directo beneficio de TNT Sports, que busca asegurar a los suscriptores y, de esta forma, reduce la fuga que históricamente se producía en los periodos sin competencia.

La Copa Chile también se incorpora al calendario desde el arranque del año. Entre el 26 de enero y el 8 de febrero está contemplado el inicio de la fase de grupos. Primero se jugarán los partidos entre los equipos del Ascenso. Tras esa etapa, se abre un receso en el desarrollo del torneo hasta mitad de año. La fase de grupos, ya con la presencia de los clubes de Primera División, se retoma el 15 de junio.

Desde ese punto se proyecta el avance hacia las rondas finales, que convivirán con la reanudación del Campeonato Nacional después del Mundial.

La Supercopa dará el vamos al fútbol chileno. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Nuevo torneo: la Copa de la Liga

El calendario incluye la incorporación de un nuevo certamen: la Copa de la Liga, que tendrá a los 16 equipos de Primera División agrupados en cuatro grupos. Su disputa se extenderá desde el 16 de marzo hasta el 19 de julio. El formato considera una fase de grupos, seguida de semifinales y final. Su desarrollo coincide con el periodo del Mundial en las rondas decisivas.

Además, este torneo adquiere relevancia en el sistema de clasificación internacional, ya que el campeón será Chile 3 en la Copa Libertadores 2027.

Copa Libertadores, Copa Sudamericana y ventanas

Las fases clasificatorias de los torneos de la Conmebol se inician en febrero. Las etapas 1, 2 y 3 se distribuyen entre febrero y marzo. Los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana están programados para el 18 de marzo.

La fase de grupos se desarrollará entre abril y mayo. Los playoffs y los octavos de final se jugarán entre julio y agosto. Los cuartos de final están proyectados para septiembre y las semifinales para octubre. La final de la Libertadores está preestablecida para el 28 de noviembre, mientras que la de la Sudamericana está prevista para el sábado 21 de ese mismo mes.

El calendario considera fechas FIFA en marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre. Entre el 11 de junio y el 19 de julio se disputará el Mundial de 2026. Ese certamen incide de forma directa sobre la competencia local.

Las semanas 24 a 28 quedan reservadas para la Copa del Mundo, con suspensión parcial del fútbol chileno en ese periodo. No habrá Liga de Primera durante ese mes. Solo se jugarán partidos correspondientes a la Copa de la Liga y a la Copa Chile.

Retorno tras el Mundial

La Liga de Primera retoma su curso con la fecha 16 en la semana del 13 al 19 de julio, después del cierre del Mundial. En el Ascenso, el segundo semestre estará marcado por el cierre de la fase regular y la disputa de la liguilla por el segundo cupo a Primera División.

Las definiciones de la temporada se concentran entre noviembre y diciembre. La trigésima fecha del torneo de Primera División está prevista para la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

En la semana siguiente se encuentra agendada la definición del cupo Chile 4 a la Copa Libertadores, a través de un partido entre el tercer lugar de la tabla anual y el campeón de la Copa Chile, conforme al esquema propuesto en las bases 2026. En caso de coincidencia de equipos, se aplicarán los criterios reglamentarios correspondientes.

El documento de planificación establece que todas las fechas son referenciales. Pueden modificarse por contingencias. Aunque para el curso entrante, ya está claro que la ANFP y TNT Sports buscarán disminuir la cantidad de reprogramaciones, que para el fútbol chileno ha sido un dolor de cabeza durante los últimos años.

La estructura 2026 queda organizada en bloques definidos: Supercopa en enero, torneos de Liga desde fines de enero y febrero, competencias internacionales desde febrero y marzo, Copa de la Liga en el primer semestre, suspensión parcial por el Mundial y la Copa Chile extendida a lo largo del año. Con ello, la temporada se extiende durante 47 semanas y se instala definitivamente la idea de fútbol los 12 meses del año.