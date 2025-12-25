A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

El futuro del zaguero uruguayo Alan Saldivia estaba escrito, aunque siempre fuera de Colo Colo. Después de una pésima temporada del equipo, que contagió a la mayoría de sus jugadores, el charrúa está muy cerca de fichar por un grande el fútbol brasileño.

Porque el desencanto era mutuo entre la institución del Monumental y el futbolista de 23 años, quien ya había pedido salir en este mercado. Así lo aclaró hace algunos días el presidente Aníbal Mosa, tras abrir la puerta para la salida del defensor.

“Tenemos que revisar algo con nuestro central Alan Saldivia. Seguramente, tendremos una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él, para ver si se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club, si su cabeza estará dentro del club. Va a ser una decisión”, explicó mandamás de Blanco y Negro.

Definición que marca sobre manera la actualidad del mercado de los blancos, pendientes de la situación del futbolista oriental para saber en qué dirección moverse, en lo que a fichajes se refiere.

“Una vez decidiendo eso, si Alan Saldivia se queda, nosotros iríamos por un marcador central zurdo. Si el jugador se marcha, iríamos por un marcador central zurdo y uno derecho”, completó Mosa.

Lo cierto es que hace al menos hace un par de temporadas que el nombre del charrúa coquetea con la idea de dar el gran salto fuera de la Liga de Primera. A principios del año pasado, el club Orlando City de la Major League Soccer de Estados Unidos ofreció 350 mil dólares por un préstamo con opción de compra.

Un ofrecimiento insuficiente para las pretensiones del cuadro de Macul que, al menos en ese momento, esperaba concretar la venta de un porcentaje del pase del jugador, tasado en poco más de 3 millones de dólares.

Hoy, la situación es completamente diferente. La presión del atleta por salir de Chile ha sido atendida por los dirigentes, quienes esperan resolver cuanto antes ese tema.

Un viejo conocido

En ese escenario, la proyección del jugador todavía enciende el interés de mercados tan importantes como el del Brasileirao, la mejor liga y la más millonaria de Sudamérica.

Se trata de Vasco da Gama, el segundo equipo más popular de Río de Janeiro, cuadro que a mitad de año ya mostró interés por el zaguero uruguayo. Incluso, en su momento, el Gigante da Colina envió veedores para ver in situ al futbolista.

De acuerdo con la información recabada por El Deportivo, la próxima semana, el club enviará un ofrecimiento formal por Alan Saldivia. Los cariocas pretenden cerrar la cesión por un año con una opción de compra por el pase.

Oferta que, al menos por ahora, tampoco desagrada a los albos, ya que el club espera resolver en el corto plazo la situación de uno de los futbolistas que tiene en vitrina.